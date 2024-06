Scheiterte die Liebe von Billy Ray und Firerose an Betrug?

Billy Ray Cyrus (62) hat überraschend nach nur wenigen Monaten Ehe die Scheidung von seiner Frau Firerose eingereicht. Wie E! News nun berichtet, führt der Countrystar neben "unüberbrückbaren Differenzen" auch "unangemessenes eheliches Verhalten" als Grund für die Trennung an. Aus den Dokumenten, die dem Onlineportal vorliegen, geht hervor, dass seine Frau offenbar in einen Betrug verwickelt war, von dem der 62-Jährige nichts wusste. Weiter heißt es, dass Billy Ray, "wenn er das gewusst hätte, den Bund der Ehe nicht eingegangen wäre".

Für Fans dürfte dieses Liebes-Aus ziemlich überraschend kommen, denn die Beziehung zwischen Billy Ray und Firerose entwickelte sich über die Jahre hinweg, wobei sie sich immer wieder bei verschiedenen musikalischen Projekten unterstützten und zusammenarbeiteten. Bereits am Set von "Hannah Montana" lernten sie sich kennen – doch erst später wurde aus einer Freundschaft Liebe. Denn während der Musiker mit seiner Scheidung von Tish Cyrus (57) zu kämpfen hatte, war Firerose als seine "beste Freundin" an seiner Seite. 2022 folgte dann die Verlobung. In einem Interview mit People verriet die Sängerin, dass der "Achy Breaky Heart"-Interpret den damaligen Heiratsantrag spontan und herzlich stellte: "Billy sah mich an und sagte: 'Willst du, willst du mich heiraten?' Und ich sagte natürlich ja."

Trotz all der persönlichen und familiären Herausforderungen, die mit der Scheidung von Tish einhergegangen waren, beschrieb das Paar seine Hochzeit als den schönsten Tag seines Lebens. "Der 10. Oktober 2023 wird immer der herrliche, freudige Tag sein, an dem unsere beiden Seelen in heiliger Ehe vereint wurden", schrieben sie auf Instagram. Erst vor wenigen Wochen widmete Firerose ihrem Noch-Ehemann erneut einen herzerwärmenden Post. "Vor sechs Monaten habe ich diesen Mann geheiratet. Das Leben ist nicht immer einfach, aber es hilft, wenn dein Mann auch dein bester Freund ist", kommentierte die Sängerin einen Beitrag mit Hochzeitsbildern im April.

Für Billy Ray dürfte diese Trennung besonders schmerzlich sein, da für ihn damit bereits die dritte Ehe gescheitert ist. Dabei sah alles so gut aus zwischen dem Duo. Noch vor zehn Monaten präsentierten sich die beiden verliebt und glücklich in der Show "Good Morning America". Damals scherzte der Countrystar über ihre besondere Verbindung. "Wir sind wie Erdnussbutter und Marmelade", witzelte er und erklärte, dass ihre Unterschiede sie als Paar besonders machten. Firerose ihrerseits schwärmte: "Es ist einfach ein wunderschöner Wirbelwind und ich bin so dankbar, dass ich meine Träume jeden Tag mit der Liebe meines Lebens leben kann."

Die Chemie zwischen ihnen stimmte offenbar und auch Fans glaubten an ein Happy End. Doch die Enthüllungen um den angeblichen Betrug werfen nun einen dunklen Schatten auf die einstige Romanze der beiden. Für Billy Ray beginnt nun erneut ein Lebensabschnitt voller persönlicher Herausforderungen, in dem er sich von einer weiteren gescheiterten Ehe erholen muss.

Instagram / firerose Firerose und Billy Ray Cyrus

Getty Images Tish und Billy Ray Cyrus im Februar 2019

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose

