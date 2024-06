Große Beule: Dwayne Johnson verletzte sich bei Dreharbeiten

Auch bei einem Dwayne "The Rock" Johnson (52) können Unfälle vorkommen. Aktuell steht der Hollywoodstar für seinen neuen Film "The Smashing Machine" vor der Kamera, der im Dezember dieses Jahres erscheinen soll. Wie der Schauspieler nun auf Instagram verrät, ist bei den Dreharbeiten aber nicht immer alles rund gelaufen. "Immer, wenn dein Film den Namen 'The Smashing Machine' trägt, wirst du auf gewisse Weise zerschmettert", scherzt er in einem Video und zeigt sogleich auch eine Verletzung an seinem Ellenbogen: eine riesige Beule. "Schau dir dieses Monstrum an. Es sieht aus, als hätte ich eine Melone am Ende meines Ellenbogens", äußert sich Dwayne.

"Aber alles gut", nimmt der "Jungle Cruise"-Star seinen Fans ein wenig die Sorgen und scheint die Verletzung locker zu nehmen: "Ich erinnere mich, wie mein alter Herr früher immer gesagt hat [...]: 'Ein Tag ohne Schmerz ist wie ein Tag ohne Sonnenschein, Junge.'" Trotzdem fragt Dwayne seine Follower nach guten Entzündungshemmern. Bevor er jedoch einen Tipp annimmt, hilft sich der Familienvater selbst mit einem Shot Tequila aus: "Trotz all der fortschrittlichen Medizin da draußen, die helfen kann, fühlt sich das jetzt schon viel besser an."

Bei "The Smashing Machine" handelt es sich um ein Sportdrama, welches sich mit dem Ringer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr befasst. Dieser wird von Dwayne verkörpert. Neben dem 52-Jährigen wird auch Schauspielkollegin Emily Blunt (41) wieder mit ihm vor die Kamera treten. Bereits für "Jungle Cruise" schlüpften die beiden in die Hauptrollen.

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei seinem großen Wrestling-Comeback

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

