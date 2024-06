Großes Umstyling! Riccardo Simonetti hat jetzt blonde Haare

Riccardo Simonetti (31) hat sich in den vergangenen Jahren vom einfachen Influencer zum Aktivisten und Autor gewandelt. Doch nicht nur beruflich scheint der gebürtige Oberbayer gerne neue Dinge auszuprobieren. Auch in Sachen Style scheut er nicht vor Veränderungen zurück – so wie auch jetzt wieder. Im Netz präsentiert der Moderator seiner Community nun sein neues Ich und ist kaum wiederzuerkennen. Statt seiner gewohnten braunen Wallemähne rockt Riccardo fortan blonde Haare. "Finden wir heraus, ob es stimmt, was man sagt, und ob Blondinen wirklich mehr Spaß haben", schreibt er zu einem oberkörperfreien Spiegelselfie.

Während sich der 31-Jährige in seinem neuesten Look sichtlich wohlzufühlen scheint, was er mit einer weiteren Bilderreihe unterstreicht, wirkt auch seine Community durchweg begeistert. "Wow, steht dir sehr gut", "Du siehst aus wie eine Mischung aus Arielle und Axl Rose. Also ganz spektakulär!" oder auch einfach nur eine Reihe an selbsterklärenden Flammen-Emojis sind nur einige der Kommentare seiner Fans. Unter den zahlreichen Komplimenten findet sich sogar der ein oder andere berühmte Freund, der seine Bewunderung für Riccardos neue Frise kaum in Worte fassen kann. Demnach schreibt unter anderem Conchita Wurst: "Ich bin besessen", wohingegen es Sylvie Meis vollends die Sprache verschlagen hat.

Dass sich Riccardo freudestrahlend im Netz zeigt, sollte nicht allzu sehr überraschen. Schließlich verkündete er erst im November vergangenen Jahres überraschend die Verlobung mit seinem Partner Steven. Obwohl er sein Liebesleben weitgehend privat hält, plauderte er vor wenigen Wochen einige Details zur bevorstehenden Hochzeit aus – vor allem in puncto Mode scheint er sich da schon die ein oder anderen Gedanken gemacht zu haben. Wie er Bunte verriet, sei dabei besonders eines wichtig: "Ich will mein Outfit noch in dreißig Jahren anschauen und sagen: 'Wow, das ist schön.' Und vielleicht kann ich es sogar zu einem anderen Anlass noch einmal anziehen, wer weiß."

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Influencer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Steven, 2023

Wie findet ihr Riccardos neuen Look? Ich finde, dass er einfach toll aussieht! Na ja, es ist nicht mein Lieblingslook von ihm... Ergebnis anzeigen



