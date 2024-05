Zeitlos! So soll Riccardo Simonettis Hochzeitslook aussehen

Riccardo Simonetti (31) schwebt auf Wolke sieben! Der Moderator verkündete im November des vergangenen Jahres überraschend seine Verlobung. Obwohl er seine Beziehung zu seiner großen Liebe Steve eigentlich komplett aus der Öffentlichkeit hält, gewährt der Autor nun intime Details zu der geplanten Hochzeit! Auf Mallorca will das verliebte Paar noch in diesem Jahr seine Traumhochzeit feiern. Auch in Sachen Outfit hat der Modeliebhaber schon einen genauen Plan. "Bei mir in der Familie gibt es viele Bräute, die ihre Hochzeitsfotos anschauen und sagen: 'Oh Gott, das würde ich heute nie wieder anziehen'", erklärt der Bayer jetzt im Interview mit Bunte. Deshalb setze er auf zeitlose Eleganz: "Ich will mein Outfit noch in dreißig Jahren anschauen und sagen: 'Wow, das ist schön.' Und vielleicht kann ich es sogar zu einem anderen Anlass noch einmal anziehen, wer weiß."

Für alle zukünftigen Bräute hat der Fashionista noch einen wertvollen Tipp parat. "Viele Bräute entscheiden sich für ein pompöses Prinzessinnenkleid, obwohl sie so ein Dress in ihrem Leben noch nie anhatten. Sie wissen also gar nicht, was es bedeutet, den ganzen Abend so ein Kleid aufrechterhalten zu müssen", erklärt der 31-Jährige gegenüber dem Magazin. Er selbst würde deshalb Materialien und Schnitte wählen, die er bereits gut kennt. Für den besonderen Hingucker sollen bei Riccardo dann eher die Schuhe sorgen. "Ich habe gesehen, dass es Carrie Bradshaws Manolo Blahniks jetzt auch als Männerschuh gibt", verrät der Moderator vielversprechend.

Riccardo hält die Identität seines zukünftigen Ehemanns geheim. Dafür gibt es auch einen traurigen Grund. Sobald er Bilder mit seinem Freund postet, werde er sofort mit negativen Kommentaren konfrontiert. Aussagen wie "Ich hoffe, ihr werdet richtig oft angefeindet" stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Vor so viel Hass wolle er seinen Liebsten schützen. "Vor allem seinen Seelenfrieden. Kommentare wie dieser hier tun mir ja schon weh, der so etwas jeden Tag liest. Wie fühlt sich das für eine Person an, die es nicht gewohnt ist, be- und verurteilt zu werden?", verdeutlichte er seinen Followern.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten, November 2023

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten Steven, Dezember 2023

