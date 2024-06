Nachbarn empört: Tori Spelling hinterlässt Chaos bei Auszug

Tori Spelling (51) verlässt mit ihren Kindern nach sieben Monaten ihr Haus in Los Angeles – doch dabei lässt sie eine Menge Müll auf der Straße stehen. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man das komplette Chaos, das die Beverly Hills, 90210-Darstellerin hinterlässt: Die Verwüstung besteht aus Teilen ihres Sofas, Haustiertransportboxen, Kinderspielzeug und vielem mehr. Die Nachbarn sind von dem Chaos schockiert. Einer von ihnen ist sich sicher im Interview mit dem Magazin: "Sagen wir einfach, ich bezweifle, dass sie ihre Kaution zurückbekommt."

Im Inneren des Hauses soll es auch nicht besser aussehen, verrät eine weitere Quelle gegenüber dem Medium. Als Tori mit ihren fünf Kindern am Anfang des Jahres dort einzog, war die Wohnung komplett eingerichtet. Doch der Insider erzählt von der Verwüstung im Haus: "Der Geruch von Urin ist überall, auf den Sofakissen und in der Wohnung. Überall an den Wänden sind Flecken, von wer weiß was. Es ist völlig verwüstet. Sehen Sie sich nur den großen Müllcontainer an, den sie herbringen mussten."

War diese Unordnung auch ein Grund für die Trennung von ihrem Ehemann? In diesem Jahr wurde bekannt, dass sich Tori und Dean McDermott (57) scheiden lassen. Vor den Trennungsnews macht der Schauspieler in einem Interview mit dem Magazin deutlich, dass sie in getrennten Schlafzimmern schlafen mussten, weil Tori so viele Haustiere hatte: "[Sie] schliefen im Schlafzimmer und auf dem Bett. Da war das Schwein. Es gab ein Huhn, das im Badezimmer lebte, und mehrere Hunde. Und wir alle wissen, dass Hunde Unfälle haben, und unsere Hunde hatten eine Menge davon."

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, 2019

