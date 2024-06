Zum elften Geburtstag: North West bekommt dekadente Party

North West feiert ihren Geburtstag mit einer fetten Party, denn die Tochter von Kim Kardashian (43) wird elf Jahre alt. Grund genug für ihre Mutter, mit ihrem Spross und deren Freunden in einem Privatjet nach New York City zu fliegen und das Restaurant Serendipity3 zu besuchen. Aber Kim wäre nicht Kim, wenn das schon alles wäre. Wie die Bilder auf der Instagram-Seite des Restaurants zeigen, gibt es vor Ort für jeden erst mal einen gigantischen Eisbecher. Die Mädchen tragen alle zusammenpassende Pyjamas und North darf ein speziell angefertigtes Geburtstagskrönchen tragen. Was Kim noch für den Trip geplant hat, offenbart sie aber noch nicht.

Norths Geburtstag ist für Mama Kim jedes Jahr ein echtes Spektakel. Als sie vergangenes Jahr zehn wurde, durfte sie eine riesige Pyjamaparty für sich und ihre Freundinnen schmeißen. Zusammen mit ihren Freunden genoss die Mini-Kardashian einen Traum in Pink. Und geschlemmt wurde auch ordentlich: Für die Mädels mitsamt Mama und Tante Kourtney (45) gab es eine bunte Auswahl an Mocktails, Pop Rocks, Zuckerwatte und Blaubeeren. Das Highlight war aber sicherlich die vierstöckige Geburtstagstorte. Kim hatte dann noch ein besonderes Geschenk für ihren Spross. In einem Pop-up-Store der Luxusmarke Dior durfte North sich Schmuck im Wert von rund 1.140 Euro aussuchen.

Für North scheint sich das Leben also gerade richtig zu lohnen. Denn auch in Sachen Karriere läuft es richtig gut. Als Tochter von Kim und ihrem Ex Kanye West (47) scheint ihr das Showbusiness im Blut zu liegen. Erst im März dieses Jahres kündigte sie ihr erstes Album mit dem Titel "Elementary School Drop Out" an. Schon ihr erster Song war nicht nur ein Erfolg, sondern schrieb sogar Musikgeschichte. Das Lied "Talking" setzte sich beim Release auf Platz 30 der Billboard Hot 100 Charts, wodurch North zur jüngsten Künstlerin wurde, die je in der Chartliste stand. Zusätzlich durfte das Nachwuchstalent in der Show "Der König der Löwen" seine erste Musicalrolle als Löwe Simba spielen.

