Die Kardashians supporten Norths "König der Löwen"-Auftritt!

North West (10) trat vor wenigen Tagen auf der Showbühne auf. Anlässlich des 30. Jubiläum von "König der Löwen" gab sie den Song "I Just Can't Wait To Be King" zum Besten. Für diese besondere Erfahrung bekam die Tochter von Kim Kardashian (43) natürlich Unterstützung ihrer Familie: Tante Khloé Kardashian (39) teilte ein süßes Foto von sich, Kris Jenner (68) sowie Norths Cousine True Thompson (6) und Schwester Chicago West (6). Den InstagramBeitrag kommentierte die Unternehmerin mit zwei Emotes – einem eines Löwen sowie eine Krone. Offenbar besuchte das Quartett die Disney-Vorstellung gemeinsam.

Von den Nutzern im Netz bekam die Zehnjährige weniger Support. Diese wetterten gegen Norths Darbietung. Zudem behauptete die Influencerin Jenny Matthews auf TikTok, dass Kim den Bühnenplatz ihrer Tochter erkauft habe. "Wir hatten gehört, dass es jemanden in der Branche gab, der seine Finger im Spiel hatte, um seine Tochter vor den Casting-Direktor zu bekommen", erzählt die Frau und meint zudem: "Kim Kardashian hat angeblich dafür bezahlt, dass ihre Tochter in dieser Produktion mitspielt."

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass North auf der Bühne stand. Gemeinsam mit ihrem Vater Kanye West (46) brachte die Schülerin einen Song raus. Diesen stellten die gebürtige US-Amerikanerin und der "Heartless"-Interpreten Ende vergangenen Jahres vor: Bei einer Listening-Party durfte North neben ihrem berühmten Papa performen und rappte fleißig mit.

Instagram / khloekardashian Chicago West, True Thompson, Khloé Kardashian und Kris Jenner, im Mai 2024

MEGA Kanye West und North West bei Basketballspiel im Oktober 2022

