Prinz William und Kate melden sich nach Trooping the Colour

Es war ein emotionaler Tag für die britischen Royals. Bei Trooping the Colour feierte Prinzessin Kate (42) ihren ersten öffentlichen Auftritt seit mehreren Monaten. Was die Militärparade zu Ehren von König Charles III. (75) ihr und ihrer Familie bedeutet, teilen Kate und Prinz William (41) in einem Instagram-Statement mit: "Ein denkwürdiger Tag bei der Parade zum Geburtstag des Königs. Von den Irish Guards, die ihre Farben präsentieren, bis hin zu den vielen Gesichtern auf der Mall – danke, dass ihr diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht habt."

Dass Kate bei Trooping the Colour ihre royale Rückkehr feiert, war lange Zeit nicht abzusehen. Bei den Vorbereitungen und an der Generalprobe konnte die Prinzessin von Wales nicht teilnehmen. Umso überraschender kam ihr Statement in den sozialen Medien, dass sie nun doch bei der Parade dabei sein wird: "Ich freue mich sehr, an der Geburtstagsparade des Königs dieses Wochenende mit meiner Familie teilnehmen zu können und hoffe, über den Sommer ein paar öffentliche Verpflichtungen wahrnehmen zu können."

Über die Rückkehr seiner Schwiegertochter freute sich auch das britische Staatsoberhaupt. "Seine Majestät ist hocherfreut, dass die Prinzessin an den morgigen Veranstaltungen teilnehmen kann, und freut sich sehr auf alle Elemente des Tages", verkündete ein Sprecher des Buckingham Palace am Abend vor Trooping the Colour. Dort trug Kate dann ein weißes Kleid und überzeugte mit einem breiten Lächeln – die dreifache Mama scheint sich über ihr Comeback mindestens genauso zu freuen wie der Rest ihrer Familie.

Getty Images König Charles III. bei Trooping the Colour

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

