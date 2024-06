Wirklich 79? Priscilla Presley flasht bei Red-Carpet-Event!

Am Donnerstag fand die 53. Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala in New York statt. Dabei zog besonders Priscilla Presley (79) die Blicke auf dem roten Teppich auf sich! Wie die Fotos zeigen, trägt die Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) eine weiße Seidenbluse mit Schleifendetail in Kombination mit einem schwarzen langen Rock – und dabei sieht sie verblüffend jugendlich aus! Den modernen Look rundet Priscilla mit hohen Lederstiefeln und einer Clutch in Schwarz ab.

Anlässlich der Veranstaltung zu Ehren der Songschreiber in der populären Musik schritten auch andere bekannte Gesichter über den Red Carpet, um sich dem Blitzlichtgewitter hinzugeben – wie unter anderem Carrie Underwood (41) und Roman Child. Mit von der Partie waren zudem Merck Mercuriadis (60) und Richie Sambora (64) sowie Kevin Bacon (65).

1959 hatte Priscilla den zehn Jahre älteren Elvis in Bad Nauheim kennengelernt. Kurze Zeit später war sie in dessen Villa Graceland in Memphis eingezogen – unter der Bedingung ihrer Eltern, ihn, sobald sie volljährig ist, zu heiraten. Im Mai 1967 gaben sich die beiden das Jawort im Hotel Aladdin in Las Vegas. 1968 erblickte ihre Tochter Lisa Marie das Licht der Welt. Nach knapp sechs Ehejahren ließen sich die Schauspielerin und die Rock-'n'-Roll-Legende scheiden.

