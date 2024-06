Augenkontakt verboten? Jennifer Lopez soll unfreundlich sein

Jennifer Lopez (54) ist offenbar eine echte Diva inklusive aller Allüren! Im Netz wird aktuell heiß über die Musikerin diskutiert – denn ein User wirft der Beauty vor, sich nicht allzu nett verhalten zu haben. "Ein Freund von uns arbeitete bei einem ihrer Konzerte als Beleuchter hinter der Bühne. Alle Arbeiter waren streng instruiert: Schaut Ms. Lopez nicht an. Es darf keinen Augenkontakt geben!", schildert er auf X. Ein anderer Nutzer bestätigt das: "Ich kannte Leute, die im Mohegan Sun arbeiteten, und sie wurden angewiesen, Augenkontakt mit J. Diva völlig zu vermeiden!"

In dem besagten Casino amüsieren sich die Mitarbeiter wohl noch immer über J.Lo: "Dort sind weitaus größere Prominente aufgetreten, die weitaus gnädiger und freundlicher waren!" Und das sind nicht die einzigen negativen Kommentare über die "Jenny From The Block"-Interpretin. Offenbar ist es auch Fahrern nicht erlaubt, die Sängerin anzuschauen. "Ihre Limousinen-Fahrer wurden genauso instruiert, sie durften sie nicht einmal im Rückspiegel sehen", heißt es im Netz weiter.

Ist Jennifer wirklich so unfreundlich? Aktuell dürfte die Laune der US-Amerikanerin zumindest nicht gut sein. Denn es halten sich hartnäckige Krisengerüchte über ihre Ehe mit Ben Affleck (51). Die beiden verkaufen aktuell sogar ihr gemeinsames Haus und wurden zudem immer wieder ohne ihre Eheringe gesichtet.

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im November 2023

