Courtney Stodden spült Verlobungsring die Toilette runter!

Courtney Stodden (29) hat ihrem Ex Chris Sheng auf besonders drastische Weise Lebewohl gesagt – und zwar, indem sie ihren fünfkarätigen Diamantverlobungsring die Toilette hinunterspülte. Diesen krassen Schritt dokumentierte das Model in einem Video, das TMZ vorliegt. "Ich mache ein bisschen Frühjahrsputz", kündigt die Beauty an, während sie den funkelnden Klunker aus einem Schmuckkästchen nimmt. "Ich schätze, Diamanten sind doch nicht immer die besten Freunde eines Mädchens", fügt sie hinzu, bevor sie den Ring ins Klo wirft und "Toodaloo" sagt.

In dem kurzen Clip hört man die 29-Jährige seufzen. Dennoch blickt sie ihrer bevorstehenden Zukunft offenbar voller Vorfreude entgegen: "Auf zum nächsten Kapitel." Gegenüber dem Newsportal erklärt Courtney die Hintergründe zu dieser spektakulären Aktion: Die Beauty habe damit ihren eigenen Titanic-Moment à la Rose nachstellen wollen. "Das war mein Weg, mich von allem zu befreien, was keine Bedeutung mehr für mich hat", gibt sie zu.

Rund sechs Jahre gingen Courtney und Chris als Paar durchs Leben. Im Jahr 2021 wagten die TV-Persönlichkeit und der Filmemacher den nächsten Schritt und verlobten sich. Zu der geplanten Hochzeit kam es allerdings nie – im Sommer des vergangenen Jahres gaben sie ihre Trennung bekannt. Medienberichten zufolge soll ihre damalige Beziehung wohl aufgrund von Eifersucht und Unsicherheiten zerbrochen sein.

Internationale Aufmerksamkeit hatte Courtney damals durch ihre Beziehung zu Doug Hutchison (64) erlangt. 2011 hatten sich die beiden das Jawort gegeben – zu dem Zeitpunkt war sie gerade einmal 16 Jahre alt. Nach sechs Ehejahren verkündete die Sängerin auf der Pre-GRAMMY-Party von OK! Magazine dann aber überraschend das Liebes-Aus. "Leider sind die Gerüchte wahr. Es ist sehr schwer gerade, aber wir versuchen jetzt, jeder für sich alleine glücklich zu werden", erklärte sie.

Getty Images Chris Sheng und Courtney Stodden im September 2022

Getty Images Courtney Stodden im Januar 2024

Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison, 2014

