Der GNTM-Gewinner Jermaine hätte fast alles hingeschmissen!

Die 19. Staffel der beliebten Castingshow von Modelmama Heidi Klum (51) ist vorbei und die beiden Sieger wurden gekürt: Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé dürfen sich ab sofort mit dem heiß begehrten Titel Germany's Next Topmodel 2024 vorstellen. Doch fast hätte sich der 20-Jährige selbst den Sieg verbaut. Bei der Pressekonferenz gesteht er in Anwesenheit von Promiflash: "Der Moment, in dem ich alles hinwerfen wollte, war wirklich der Höhenwalk." Jermaine lässt die Situation noch einmal Revue passieren: "Ich stand auf dem Catwalk und wurde hinten mit einer Sicherung festgemacht. Dann habe ich mich gerade Richtung Klippe gedreht und dann dachte ich mir so: 'Okay Jermaine'", erinnert er sich. "Wenn die Musik 3 Sekunden später eingesetzt hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch abgebrochen", fügt er hinzu.

Als die Musik startete, nahm Jermaine jedoch seinen ganzen Mut zusammen und stellte sich seiner Angst: "Dann habe ich es durchgezogen. Das war auf jeden Fall krass." Neben dieser eher weniger guten Erfahrung erinnert sich der glückliche Gewinner auch an ein besonders schönes Erlebnis aus seiner Zeit bei GNTM: "Das Krasseste und das Schönste, bei dem ich am meisten stolz auf mich bin, ist der Helikopterflug." Zunächst habe er mit seiner Höhenangst zu kämpfen gehabt, doch er zog es trotzdem durch. "Das hätte ich niemals gemacht – in meinem normalen Leben hänge ich nie aus der Tür von einem Helikopter raus. Das ist mein Höhepunkt gewesen", erzählt Jermaine weiter.

Nach der Verkündung, wer das heiß begehrte Cover der Harper's Bazaar zieren darf, konnte der erste männliche GNTM-Sieger sein Glück zunächst gar nicht fassen: "Ich habe es immer noch nicht realisiert. Ich stand da nur und hatte innerlich einen Zusammenbruch und dachte nur 'werde ich es, werde ich es nicht' und dann bin ich es geworden." Sein Plan für die nächsten Tage sei es, das Geschehene erst mal in Ruhe zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Jermaine, GNTM-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jermaine wegen seiner Höhenangst fast aufgegeben hätte? Ja. Man hat es ihm deutlich angemerkt. Nein! Ich hatte keine Ahnung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de