Jetzt doch? Sacha Baron Cohen trägt wieder seinen Ehering

Eigentlich ist die Ehe von Sacha Baron Cohen (52) und Isla Fisher (48) vorbei. Doch so ganz scheint der Komiker seine Beziehung noch nicht hinter sich gelassen zu haben. Nachdem er zuletzt zwar ohne Ehering gesehen wurde, hat er sich jetzt wieder für das Schmuckstück entschieden. Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen den Briten bei Erledigungen im Norden Londons. An seiner linken Hand glänzt besonders auffällig der goldene Ring. Ob Sacha den Ring aus Nostalgie oder Gewohnheit trägt, lässt sich nicht genau sagen, allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass es ein Zurück in seiner Ehe mit Isla gibt.

Der Australierin soll das Ehe-Aus nämlich schon länger bewusst sein. Laut einem Insider habe sie sich schon zwei Jahre vor der offiziellen Trennung an einen Anwalt gewandt. "Isla wusste schon seit einiger Zeit, dass die Ehe am Ende war und hat nach einigen schwierigen Gesprächen mit Sacha die Entscheidung getroffen, einen Scheidungsanwalt zu konsultieren. Das war im Sommer 2022", offenbarte die Quelle gegenüber The Sun. Ihren Ring legte die Schauspielerin auch schon ab. Im April erwischten Paparazzi Isla beim Telefonieren und an ihrem linken Ringfinger fällt vor allem die gähnende Leere auf.

Isla und Sacha hatten sich im Jahr 2010 das Jawort gegeben. Die Trennung wurde im April 2024 bekannt. Bei Instagram gab die "Die Unfassbaren"-Darstellerin ein eigenes Statement ab: "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden." Böses Blut scheint es nicht zu geben. "Wir teilen für immer unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder. Wir schätzen es aufrichtig, dass ihr den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektiert", schrieb Isla weiter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Isla Fisher bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Sacha hängt noch an der Ehe mit Isla? Ja, sonst würde er den Ring nicht tragen. Nein, das ist sicher ein anderer Ring. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de