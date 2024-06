Nach Liebesgerüchten: Shakira hat kein Interesse am Daten

Obwohl sich Shakira (47) längst einen Namen als Musikerin gemacht hat und in ihrer Karriere schon einige Erfolge verzeichnen kann, scheint eines immer wieder in den Vordergrund zu rücken: ihr Privatleben. Vor allem, wen die gebürtige Kolumbianerin aktuell datet, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Deswegen meldet sich die "Hips Don't Lie"-Interpretin nun selbst zu Wort, um das Brodeln der Gerüchteküche ein für allemal zu beenden. "Ich denke nicht darüber nach", erklärt sie gegenüber Rolling Stone zu ihrem Datingleben und stellt anschließend die Gegenfrage: "Wie viel Platz habe ich im Moment für einen Mann?"

Obwohl die 47-Jährige ihr Single-Dasein aktuell wohl in vollen Zügen zu genießen scheint, sei sie einer neuen Partnerschaft gegenüber nicht abgeneigt – zumindest zukünftig. Dabei sollen ihre Kinder und deren Wohlbefinden oberste Priorität haben und auch behalten. Bis es jedoch so weit ist, will die Sängerin wohl erst mal nur zwanglos daten, statt gleich eine feste Beziehung einzugehen. "Ich mag Männer", erklärt sie darum auch weiter. Wobei das laut Shakira das eigentliche "Problem" sei. "Ich sollte sie nicht mögen, bei allem, was mir passiert ist, aber stellt euch vor, wie sehr ich Männer mögen muss, wenn ich sie trotzdem noch mag", meint sie. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Mutter zweier Jungs schon bald wieder Hals über Kopf ins Datingleben schmeißen wird.

Obwohl die privaten Angelegenheiten die Öffentlichkeit brennend zu interessieren scheinen, machte Shakira vor einigen Wochen im beruflichen Sinne von sich reden. Auf dem diesjährigen Coachella-Festival unterstützte sie das Set von DJ Bizarrap als unerwarteter Support-Act. Doch sollte das nicht die einzige Überraschung sein, die der Superstar im Petto hatte – mal eben nebenher verkündete die Beauty ihre bevorstehende Tour. Wie Just Jared damals berichtete, habe sie dem Publikum während ihres Auftritts begeistert "Endlich gehen wir auf Tournee – ab November, genau hier in dieser Stadt!" zugerufen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira beim Cannes Filmfestival im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Shakira nun selbst zu ihrem Datingleben zu Wort meldet? Ich finde es super, dass sie es so offen thematisiert! Na ja, an ihrer Stelle hätte ich nichts dazu gesagt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de