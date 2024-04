Während Überraschungsauftritt: Shakira verkündet Tour-Start

Am Freitag startete das erste Wochenende des Coachella-Festivals. Shakira (47) sorgte bei diesem Auftakt direkt für eine Überraschung – die Sängerin war nämlich Support-Act bei DJ Bizarrap. Gemeinsam schmetterten sie den Song "La Fuerte" und "BZRP Music Sessions, Vol. 53". Doch neben diesem Auftritt überraschte die Ex von Gerard Piqué (37) noch mit einer anderen Sache: Sie kündigte ihre Tour an! "Endlich gehen wir auf Tournee – ab November, genau hier in dieser Stadt!", rief sie ins Publikum, wie Just Jared berichtet.

Für viele Fans dürfte diese Ankündigung nicht ganz so überraschend kommen, immerhin veröffentlichte die zweifache Mutter Ende März ihr Album "Las Mujeres Ya No Lloran". Mit ihrem zwölften Studioalbum verarbeitete die 47-Jährige vor allem die Trennung von ihrem Ex. "Die Entstehung dieses Werkes war ein Prozess der Heilung für mich. Während ich die Songs schrieb, baute ich mich selbst wieder auf", erklärte sie kürzlich im Interview mit Zane Lowe (50) auf Apple Music.

Schon während ihrer Beziehung mit dem früheren Profi-Kicker sei es ihr schwergefallen, eine gute Balance zwischen ihrer Familie und der Karriere zu finden. "Die Sache ist, dass ich mich nur ihm und der Familie gewidmet habe. Es war sehr schwer für mich, mich gleichzeitig um meine berufliche Karriere zu kümmern, während ich in Barcelona war", erklärte sie in dem Interview. Doch mit dieser Zerrissenheit hat sie spätestens seit der Trennung nicht mehr zu kämpfen. Mittlerweile sehe sie es sogar problematisch, wenn Künstler etwas mit Sportler anfangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer und Shakira, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Shakira wieder auf Tour geht? Super! Ich werde mir auf jeden Fall Tickets holen. Na ja, ich finde es jetzt nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de