So hilft Tom Brady seinen drei Kids beim Erwachsenwerden

Tom Brady (46) geht in seiner Rolle als Vater voll und ganz auf! Insgesamt hat der NFL-Star drei Kinder – 2007 kam sein erster Sohn Jack auf die Welt, den er gemeinsam mit seiner früheren Freundin Bridget Moynahan (53) bekam. Aus der Ehe mit Ex-Frau Gisele Bündchen (43) gingen Sohnemann Benjamin und Tochter Vivien hervor. Auf dem Weg des Erwachsenwerdens möchte der ehemalige Sportler seinem Nachwuchs stets zur Seite stehen, wie er im Interview mit Us Weekly betont. "Es gibt definitiv einige Herausforderungen und eine Menge Segnungen. Und ich denke, dass wir als Eltern versuchen, ihnen dabei zu helfen, sich ein wenig zurechtzufinden", erklärt er.

Wie Tom weiter erzählt, sei es ihm wichtig, ihnen Perspektiven zu bieten – zu zeigen, dass es im Leben nicht nur einen Weg gibt. "Wir machen alle etwas durch, also machen sie ihre eigenen Erfahrungen, und man versucht einfach, ihnen die richtige Perspektive auf die Dinge zu geben, die man selbst erlebt hat und die man auf ihr Leben übertragen kann." Als Elternteil wolle man nur, dass die eigenen Kinder es besser machen als man selbst. Für seinen Nachwuchs wünsche er sich ein Leben, "in dem sie Freude und Glück finden". Allerdings schätzt der 46-Jährige auch ihre Selbstständigkeit: "Ich mag es, sie dabei zu beobachten, wie sie unabhängiger werden und ihr eigenes Ding machen und in die Welt hinausgehen". Ihnen dabei zuzusehen, wie sie in ihrem Leben zurechtkommen, finde er toll.

Benjamin, Vivien und Jack sind ebenso stolz auf ihren Vater, wie er auf sie. Zuletzt wurde Tom für sein Lebenswerk als erfolgreicher Footballer geehrt und in die Hall of Fame des Sports aufgenommen. Seine Kids haben ihn anlässlich dessen mit einer Zusammenfassung seiner besten Karrieremomente überrascht, die er mit seinen Fans auf Instagram teilte. Unter anderem sind dort auch einige Momente mit seinen drei Liebsten verewigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Bradys Kids, Jack, Vivien und Benjamin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tom seine Kids so sehr beim Erwachsenwerden unterstützen will? Ich finde das klasse. Er will ihnen eben nur das Beste ermöglichen. Ich finde, er sollte sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de