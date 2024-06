Ist J.Los Liebessucht der Grund für die Eheprobleme mit Ben?

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) galten nach ihrem großen Liebes-Comeback im Jahr 2021 als das Traumpaar Hollywoods. Inzwischen soll dieses Image jedoch der Vergangenheit angehören – seit geraumer Zeit wird spekuliert, zwischen der Sängerin und dem Schauspieler würde es kriseln. Filmproduzent Jon Peters meint zu wissen, was hinter den angeblichen Eheproblemen stecken könnte. "Sie ist süchtig nach Liebe und Sex – sieh dir die Männer an, mit denen sie zusammen war. [...] Sie kann nicht allein sein", erklärt er in der Doku "TMZ Investigates – JLo & Ben: Missed Warning Signs".

Laut des 79-Jährigen sei das ungesunde Verhältnis der "On the Floor"-Interpretin zu ihrem Liebesleben einer der möglichen Gründe für die aktuellen Probleme, die sie und ihr Ehemann Ben Affleck zu haben scheinen. Demnach habe Jennifer "nie wirklich Zeit damit verbracht, sich zu entwickeln", meint er. Und mit dieser Einschätzung bleibt Jon auch nicht ganz allein. Im Gespräch mit dem Suchtmediziner Dr. Drew Pinsky (65) stimmt dieser den Aussagen des Produzenten zu und räumt ein, dass es "tatsächlich Tausende von Menschen gibt, die an 12-Schritte-Programmen teilnehmen und sich als liebessüchtig bezeichnen." Ob der angebliche Drang nach Liebe und Zuneigung nun wirklich einer der Gründe für die aktuellen Hürden in Ben und J.Los Beziehung ist, bleibt jedoch weiterhin ungewiss.

Obwohl die Spekulationen um das kriselnde Liebesleben der beiden Superstars zuletzt nicht nachließen, überraschte Jennifer zuletzt mit einem Post im Netz. Zum Vatertag in den USA widmete die Musikerin dem Batman-Darsteller eine süße Hommage. "Unser Held", schrieb die zweifache Mama zu diesem Anlass liebevoll zu einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Dieser zeigte Ben in seiner Rolle als Captain Rafe McCawley in "Pearl Harbor". Von den vermeintlichen Problemen in ihrer Ehe schien zu diesem Zeitpunkt mal wieder jede Spur zu fehlen.

Jennifer Lopez, Sängerin

Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

