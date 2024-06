So läuft es nach "Temptation Island" bei Nasrin und Josh

Die Temptation Island-Kandidaten Nasrin und Josh testeten auf der Insel der Verführung ihre Treue – trotz einiger Hürden verließen die Tänzerin und ihr Liebster das Format gemeinsam als Paar. Im Promiflash-Interview verraten die zwei nun, wie sich die Show-Teilnahme auf ihre Beziehung ausgewirkt hat: "Unserer Beziehung hat 'Temptation Island' gutgetan, weil wir danach sehr an ihr gearbeitet haben." Es sei eine "Achterbahnfahrt" gewesen, doch nun sei ihre Liebe "gefestigter und stärker als davor". Nun blicken die Turteltauben positiv in Richtung Zukunft: "Jetzt ist es [...] so, dass wir uns als Nummer-eins-Priorität sehen und unser Leben zusammen aufbauen wollen. Wir wollen definitiv zusammenziehen, die Welt bereisen und können uns auch eine Familie zusammen vorstellen."

Die Zuschauer unterstellten der Beauty und ihrem Freund unter anderem, dass die Beziehung nicht echt sei. Dass nun jeder Fremde eine Meinung zu ihnen hat, habe sie zu Beginn "traurig gemacht" und sei für sie noch gewöhnungsbedürftig. "Es ist nicht schön, sowas zu lesen, vor allem, wenn es nicht wahr ist", geben sie zu, doch: "Mit der Zeit haben wir aber auch gelernt, dass man auf manche Meinungen absolut keinen Wert legen sollte." Trotz allem würden die ehemaligen Make Love, Fake Love-Teilnehmer sogar noch ein weiteres Mal an einem Reality-TV-Format teilnehmen – doch bis sich etwas Passendes ergibt, genießen sie die Ruhe und die Zeit für sich allein.

Dass Nasrin mit Josh trotz seines Verhaltens bei "Temptation Island" zusammengeblieben ist, können ihre Fans weniger nachvollziehen. Auf Instagram erklärte die Münchnerin den Grund für ihre Entscheidung: "Ich bin eine 32-jährige Frau, und ich weiß, dass es in solchen Situationen sehr wichtig ist für mich, danach ohne Kamera mit dem Partner zu reden. [...] Es wird heutzutage alles so schnell weggeworfen. Ich bin jemand, der darüber sprechen und es aufarbeiten will." Sie habe noch einige Fragen an Josh gehabt, die er beantworten sollte.

Josh, "Temptation Island"-Kandidat

Nasrin, "Temptation Island"-Teilnehmerin

