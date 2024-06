Wrestlingprofi John Cena will auch noch mit 90 trainieren!

John Cena (47) hat genaue Vorstellungen, was seine Fitnessreise betrifft. Der ehemalige Wrestler will auch im fortgeschrittenen Alter in Topform bleiben. Das verrät er aktuell in einem Interview mit People: "Mit 47 Jahren ist es mein Ziel, körperlich aktiv zu sein, bis ich es nicht mehr kann!", behauptet der gebürtige US-Amerikaner entschlossen und erklärt: "Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich bis in meine späten 80er- oder 90er-Jahre körperlich aktiv sein möchte. Ich will eine Parallelsquat in meinen späten 80ern machen!"

Auch auf seine WWE-Karriere kommt der Sportler zu sprechen. "Ich weiß, dass meine WWE-Reise zu Ende geht, aber lange bevor dieser Trip begann, ist Fitness ein Teil meines Lebens gewesen", betont John und stellt klar: "Ich liebe es, zu trainieren. Mein Training basierte früher darauf, jeden einzelnen Tag so stark wie möglich zu sein. Jetzt liegt mein Fokus auf den nächsten 40 Jahren." Dabei ist sich der 47-Jährige sicher, dass Krafttraining immer fester Bestandteil seines Lebens bleiben wird.

Bereits Anfang des Jahres äußerte sich John zu dem möglichen Aus seiner Wrestling-Karriere. Als Grund nannte der Schauspieler sein Alter. "Ich bin im vergangenen Jahr 46 Jahre alt geworden und habe nicht mehr viel Zeit in der WWE", überlegte er gegenüber dem Boulevardblatt. Seit geraumer Zeit könne er nicht mehr hundertprozentig Vollgas geben. "Jedes Mal, wenn ich auftrete, möchte ich dem Publikum alles geben. Und ich muss zugeben, als ich die 45er-Marke erreicht hatte, musste ich anfangen, mir eine Ausstiegsstrategie zu überlegen", meinte der 16-fache World Champion ehrlich.

Getty Images John Cena im August 2009

Getty Images John Cena, Wrestlingprofi

