Zehn Kilo weg: Dani Katzenberger mistet Kleiderschrank aus!

Realitystar Daniela Katzenberger (37) speckte vergangenes Jahr zehn Kilogramm ab. Der Gewichtsverlust macht sich natürlich auch an den Klamotten bemerkbar. "Ich habe ausgemistet. Ich hatte so den Rappel. Ich habe Pullis weggeschmissen, Leggings. Sachen, die zu groß sind oder scheiße aussehen oder abgetragen sind", verrät die Mutter einer Tochter in ihrer Instagram-Story. Die neu angeschaffte Kleidung sei auch eine Motivation, das Gewicht zu halten!



