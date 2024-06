Autsch! Schauspieler Woody Harrelson hatte Motorradunfall

Eigentlich lässt Woody Harrelson (62) so schnell nichts aus der Ruhe bringen – ein Tesla änderte das nun aber! In dem Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" verrät der Schauspieler, dass er kürzlich mit seinem Motorrad gestürzt sei. So berichtet Woody von dem "peinlichen" Vorfall und erklärt, dass er "diesen Tesla auf der linken Seite überholte, von dem ich dachte, dass er ein wenig langsam fährt, aber ich habe nicht bemerkt, dass er langsam fährt, weil er links abbiegt." Daraufhin krachte es zwischen dem Die Tribute von Panem-Darsteller und dem anderen Fahrer – dieser nimmt es aber mit Humor: "Ich denke, Sturz ist eine angemessene Bezeichnung. Ich bin über meinen Lenker gefallen." Glücklicherweise ist Woody bei dem Unfall kaum etwas passiert...

"Es war ein bisschen Schmerz dabei – ich habe den Schmerz gespürt – aber ich habe nie gedacht, dass ich getötet werde oder so", betont der 62-Jährige ebenfalls in der Podcast-Folge. Aktuell läuft Woody aber noch mit einer bandagierten Hand umher – diese sorgte bei ihm und seinen Podcast-Kollegen Conan O'Brien (61) und Ted Danson (76) während der Aufnahme für den einen oder anderen Lacher – laut Conan sieht diese nämlich aus wie eine Cartoon-Hand. "Das liegt daran, dass ich sie eingewickelt habe und ich dachte, dass es so lustiger aussieht", reagiert daraufhin Ted.

Normalerweise begeistert Woody seine Fans nicht auf dem Motorrad, sondern auf der Kinoleinwand: Seit Jahrzehnten ist der Filmstar nicht mehr aus dem Schauspielbusiness wegzudenken – so stand er unter anderem schon für "Die Tribute von Panem", "Venom: Let There Be Carnage" oder "Zombieland" vor der Kamera. Auch abseits des Filmsets hat Woody sein großes Glück gefunden: Seit 2008 ist er mit seiner Frau Laura Louie verheiratet. Mit ihr durfte er seine drei Töchte Zoe, Deni und Makani auf der Welt begrüßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Woody Harrelson im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Woody Harrelson, seine Frau Laura Louie und deren zwei Töchter im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Woody den Unfall so gelassen nimmt? Ja, klar! Es ist ja auch nichts Schlimmes passiert! Nein! Also ich wäre unter Schock gewesen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de