Selten: Woody Harrelson mit Frau und Töchtern auf Premiere

Woody Harrelson (61) schätzt seine Privatsphäre. Für den Schauspieler könnte es beruflich gerade kaum besser laufen. In den vergangenen Jahren spielte der "Hunger Games"-Darsteller unter anderem im Marvel-Hit "Venom: Let There be Carnage" und im Action-Thriller "Kate" eine der Hauptrollen. Seine Familie hält der Emmy-Gewinner aber stets aus der Öffentlichkeit raus – zur Premiere seines neusten Films nahm Woody seine Frau und Töchter aber mit!

Am Montag feierte die Sport-Komödie "Champions" Premiere und der Hauptdarsteller durfte dabei natürlich nicht fehlen. Dabei erschien der 61-Jährige aber nicht alleine auf dem roten Teppich – seine Frau Laura und zwei der drei Töchter, Deni und Makani, unterstützten den Film-Star. Die Familie putzte sich für das Event auch ganz schön heraus: Laura trug ein schimmerndes Kleid, die Töchter coole Zweiteiler und Woody einen dunklen Anzug, den er aber ganz leger mit blauen Turnschuhen kombinierte.

Normalerweise gibt der Schauspieler nur wenig Einblick in sein Privatleben. Ganz offen geht er aber mit seinem früheren Drogenkonsum um. Jahrelang war er von Marihuana abhängig, bevor er 2016 endgültig damit aufhörte: "Es hat mich total wirr im Kopf und unproduktiv gemacht", hatte er in einem Interview mit Vulture verraten.

Getty Images Woody Harrelson bei der "Champions"-Premiere im Februar 2023

Getty Images Woody Harrelson, Schauspieler

Getty Images Woody Harrelson im Mai 2022

