Woody Harrelson und Matthew McConaughey wollen DNA-Test

Sind die beiden etwa wirklich verwandt? Matthew McConaughey (53) und Woody Harrelson (61) haben sich in Hollywood zweifelsohne als absolute Topstars etabliert. Matthew gelang der große Durchbruch mit dem Film "Die Jury" aus dem Jahr 1996. Woody feiere internationale Erfolge mit seiner Rolle in "Natural Born Killers". Beide Schauspieler spielten in "True Detective" mit und sind auch gut befreundet. Jetzt haben Matthew und Woody eine gewagte Vermutung!

In "The Late Show" mit Stephen Colbert (58) spekulierten Matthew und Woody darüber, ob sie nicht verwandt seien, weil sie sich so ähnlich sehen würden. "Wir wollen einen DNA-Test machen", gab Woody die konkreten Pläne bekannt, der Sache auf den Grund zu gehen. Privat hätten die beiden bereits ein familiäres Verhältnis zueinander. "Meine Kinder sagen zu ihm Onkel Woody. Und seine Kinder nennen mich Onkel Matthew", gab "Dallas Buyers Club"-Darsteller preis.

Ganz abwegig sei eine Verwandtschaft offenbar auch nicht. Im "Let’s Talk Off Camera"-Podcast verriet Matthew, dass seine Mutter eine Verbindung zu Woodys Vater habe – was damit genau gemeint ist, erklärte sie jedoch nicht. "Dann haben wir ein paar Berechnungen angestellt und herausgefunden, dass Woodys Vater zur gleichen Zeit im Urlaub war, als meine Mutter und mein Vater zum zweiten Mal geschieden wurden", erklärte der 53-Jährige. Es sei sogar möglich, dass die beiden zu dem Zeitpunkt ein Verhältnis miteinander gehabt hätten.

Getty Images Woody Harrelson, Schauspieler

Getty Images Matthew McConaughey und Woody Harrelson

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere des Films "Sahara" in Madrid, 2005

