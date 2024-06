Fans entsetzt: Chrissy Teigen badet in verdrecktem Wasser!

Das haben die Fans wohl nicht erwartet. Sänger John Legend (45) postete auf Instagram ein Video seiner Frau Chrissy Teigen (38). In dem recht intimen Clip ist zu erkennen, wie sich das Model nach einem langen Tag in der Badewanne abschrubbt. Das Wasser um sie herum färbt sich dabei ungewöhnlich braun – ein Zustand, den die Fans offenbar ziemlich ekelerregend finden. "Sie sollte das schmutzige Wasser ablaufen lassen, bevor sie in den sozialen Medien posiert", kommentiert ein User unter dem Video und auch ein anderer meint: "Nicht alles ist für die sozialen Medien bestimmt."

Unter dem Clip rechtfertigt sich das Model: "Das Wasser ist schmutzig, weil ich mich abschminke, wie ich in dem Video gesagt habe, meine süßen Engel!" Und tatsächlich: Nachdem John seine Frau in dem Video fragt, was sie denn da vorhabe, antwortet sie deutlich: "Ich befreie mich von meinem ganzen Körper-Make-up." Die Erklärung hielt die User im Netz offenbar trotzdem nicht davon ab, mit Entsetzen und Verachtung auf das verschmutzte Badewasser zu reagieren. John scheint das egal zu sein: Trotz der Kritik steht er zu dem Video und löscht es nicht von seinem Profil.

Das US-amerikanische Model und der Popsänger stehen, wie es aussieht, in allen Lebenslagen zu dem jeweils anderen – und das schon seit vielen Jahren. Das Traumpaar hatte sich 2007 kennengelernt und schließlich verliebt. Im Jahr 2013 läuteten dann die Hochzeitsglocken für das Paar. Ihr Liebesglück besiegelten John und Chrissy mit vier gemeinsamen Kindern. Darüber, ob die Familienplanung damit abgeschlossen ist, sind sie sich offenbar noch uneinig. Während John gegenüber Page Six klargestellt hatte, keine Kinder mehr zu wollen, war sich Chrissy nach den ersten Laufversuchen ihres kleinsten Sprösslings sicher: "Oh, ich will noch eins."

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2024

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

