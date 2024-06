GZSZ, "Unter uns" und "Alles was zählt" fallen heute aus!

Serienfans aufgepasst: Heute gibt es keine neuen Folgen von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", Alles was zählt und Unter uns – und zwar aus gutem Grund! Wie der Sender RTL erklärt, werden die beliebten Vorabendserien am 18. Juni der Fußball-Europameisterschaft Platz machen. Ab 17 Uhr wird die Heim-EM und somit das um 18 Uhr beginnende Spiel Türkei gegen Georgien übertragen. Aber keine Sorge: Morgen gibt es wieder wie gewohnt neue Episoden von GZSZ und Co. zu den normalen Zeiten. Die kommenden Übertragungen starten nämlich bereits ab jeweils 15 Uhr auf dem Kanal.

Das nächste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn am Mittwoch um 18 Uhr wird von der ARD übertragen. Ob sich die Nationalelf wieder so gut beweisen kann wie beim ersten Match? Beim Auftakt der EM am vergangenen Freitag lieferten Thomas Müller (34), Toni Kroos (34) und ihre Teamkollegen heftig ab: Mit einem 5:1 schlugen sie Schottland – der Punkt der schottischen Mannschaft stammte von einem Eigentor von Antonio Rüdiger.

Das gesamte Land drückt dem Team die Daumen – auch die Promis sind in völliger Fußballstimmung! Am Freitag waren sogar einige Stars in der Münchner Schüco Arena dabei und drückten den Jungs vor Ort die Daumen. Heidi Klum (51) und ihr Mann Tom Kaulitz (34) waren total euphorisch und malten sich sogar ihre Gesichter in den Farben der Deutschlandflagge an. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68), Markus Söder (57) sowie Gerhard Schröder (80) jubelten im Stadion auch mit, ebenso wie FIFA-Präsident Gianni Infantino, UEFA-Boss Aleksandar Ceferin, Karl-Heinz Rummenigge (68) und Oliver Mintzlaff.

Getty Images Toni Kroos und Thomas Müller nach dem Match Deutschland gegen Schottland bei der EM 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Fußball-EM 2024

