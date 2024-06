Honey Boo Boo hat schon Babypläne mit ihrem Freund Dralin!

Alana "Honey Boo Boo (18)" Thompson hat angekündigt, dass sie eine Familie mit ihrem Freund Dralin Carswell gründen möchte – aber erst mal möchte sie sich auf ihre Bildung fokussieren! Die Reality-TV-Ikone lebt aktuell mit ihrem vier Jahre älteren Partner zusammen in Denver, wo sie seit vergangenem Jahr ein Studium im Bereich der Neonatalpflege verfolgt. In einem Interview mit Daily Mail verrät sie nun, dass ihr Freund sich schon Kinder wünscht – am liebsten mehrere. Doch für die US-Amerikanerin komme das aktuell noch nicht infrage. "Ich habe ihm gesagt, nach meinem Abschluss können wir darüber sprechen. Auf keinen Fall möchte ich während des Studiums Kinder", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe ihm gesagt: 'Ich kann dich in der Mitte treffen und wir können eins haben'. Eins und fertig, das war's."

Alanas Liebe zu Dralin ist nicht ohne Kontroversen. Als sie ihre Beziehung in den sozialen Medien bekannt gab, erntete das Paar Kritik wegen des Altersunterschieds. Auch rassistische Kommentare gab es unter ihren Beiträgen. Die 18-Jährige musste deshalb sogar die Kommentare zu ihren Instagram-Posts deaktivieren. "Ich bin nicht hier, um die Meinung der Leute über Dralin zu ändern. Aber ich weiß, dass er ein guter Mann ist", sagte sie. Auch ihre Schwestern Lauryn "Pumpkin" Efird und Jessica (27) unterstützen das Paar und denken, Dralin sei "der Eine" für Alana.

Dennoch hat das Paar auch interne Herausforderungen zu bewältigen, wie Dralins rechtliche Probleme. Im Jahre 2023 wurde er nämlich wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Trotz dieser Schwierigkeiten betont Alana, wie sehr ihr Liebster sie unterstützt und auch während ihres Studiums motiviert: "Er sorgt dafür, dass ich einen klaren Kopf behalte. Wenn ich in der Schule eine schlechte Note bekomme, sagt er: 'Warum machst du das? Du musst dich anstrengen. Du musst da oben in den Raum gehen und lernen!'" Er sei sehr liebevoll und fürsorglich: "Er ist mein Freund und mein bester Freund."

Zusätzlich zum Studium und den Plänen für ihre gemeinsame Zukunft hatte Alana in den vergangenen Monaten auch andere Herausforderungen zu bewältigen. Der Tod ihrer älteren Schwester Anna Cardwell war ein schwerer Schlag für die 18-Jährige. Anna, die im Januar 2023 eine Krebsdiagnose erhielt, verstarb im Juni des gleichen Jahres im Alter von nur 29 Jahren. Alana teilte ihre Trauer öffentlich auf ihrem TikTok-Account mit einem bewegenden Video, das ihre Schwester mit der Familie zeigt. "Ich will nicht auf Wiedersehen sagen, denn das hier bedeutet für immer", zitierte sie das Lied "I Don't Wanna Say Goodbye" von Bosson in ihrem Post.

Nicht nur Alana trauerte öffentlich um ihre verstorbene Schwester, auch ihre andere Schwester Lauryn teilte bewegende Beiträge im Netz. In mehreren Storys auf Instagram veröffentlichte sie herzerwärmende Bilder von Anna während ihres Kampfes gegen den Krebs. Zu einem Foto schrieb sie: "Eine ihrer ersten Chemo-Behandlungen." Der schmerzliche Verlust und die gemeinsame Trauer scheint die Familie eng zusammengeschweißt zu haben. Dralin stand Alana und ihrer Familie in dieser Zeit bei und half ihr, durch diese harte Zeit zu kommen und weiterhin optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Getty Images Alana "Honey Boo Boo" Thompson, Reality-TV-Star

Instagram / honeybooboo Dralin Carswell und Honey Boo Boo im April 2022

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo mit ihrem Freund

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

