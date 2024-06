Kate Hudson verrät ihren Lieblingssong von Taylor Swift

Schauspielerin Kate Hudson (45) outet sich als Swiftie! Die "Bride Wars"-Darstellerin schwärmt bei SiriusXM von Taylor Swifts (34) Musik. Eine musikalische Ära der Musikerin hat es ihr dabei besonders angetan. "Ich bin ein absoluter Fan von ihr und es fällt mir schwer, mich für einen Lieblingssong zu entscheiden. Aber ich denke, es wird einer des Albums '1989', denn es ist eine meiner liebsten Platten von ihr", erklärt die Filmdarstellerin. Welchen Track wählt die Schauspielerin schließlich? Sie nennt "Out of the Woods" als einen ihrer absoluten Favoriten. Auch ihre Tochter sei ein großer Fan des Albums. Eines ihrer liebsten Lieder sei "Welcome to New York".

Kate ist nicht die einzige Berühmtheit, die sich als Fan von Taylor outet. Der Freund der vielfachen Grammy-Gewinnerin, Footballer Travis Kelce (34), hat seinen Lieblingssong ebenfalls gefunden. "'So High School' ist der einzige Song, der mir sofort in den Sinn kommt! Ich denke, jeder liebt das Lied", plaudert er in einem Gespräch mit Us Weekly aus. Das Lied soll sogar von dem Sportler selbst handeln. Zu den bekannten Freunden des Superstars gehören auch Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) – die tanzten erst kürzlich auf einem Konzert in Madrid zu Taylors Songs.

Die "Blank Space"-Interpretin ist derzeit in aller Munde. Angefangen als Countrysängerin, hat sie sich heute zu einer der erfolgreichsten Popmusikerinnen unserer Zeit entwickelt. Mit ihrem aktuellen Album "The Tortured Poets Department" brach sie zahlreiche Rekorde. Zudem tourt sie derzeit mit ihrer "Eras-Tour" durch Europa. Privat verbringt die Sängerin ihre Zeit oft mit ihrem Liebsten Travis, den sie seit 2023 datet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Hudson, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Wahl von Kate Hudsons liebstem Taylor-Song nachvollziehen? Ja, ich finde den Song auch toll! Nein, da gibt es viele bessere Lieder. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de