Was ist Travis Kelces Lieblingssong auf Taylors neuem Album?

Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) schweben auf Wolke sieben! Seit vergangenem Sommer verzaubert das Liebesglück der Popsängerin und des NFL-Spielers die Welt. Was die Fans besonders begeistert: Taylor und Travis scheinen sich gegenseitig stets zu unterstützen. So feuerte die US-Amerikanerin ihren Liebsten beispielsweise beim diesjährigen Super Bowl tatkräftig an. Doch auch der Sportler outete sich bereits als wahrer Swiftie. Besonders Taylors neues Album "The Tortured Poets Department: The Anthology" hat es dem Football-Star offenbar angetan. Doch was ist sein Lieblingssong? Im Interview mit Us Weekly plaudert er aus: "'So High School' ist der einzige Song, der mir sofort in den Sinn kommt! Ich denke, jeder liebt das Lied."

Könnte das daran liegen, dass der Song vermutlich von Travis handelt? Die Fans spekulieren schon seit einiger Zeit, dass die Musikerin das Lied für ihren Liebsten geschrieben hat. Denn in dem Songtext sind einige Hinweise versteckt! Doch damit nicht genug. Vor wenigen Tagen performte Taylor den Song während ihrer europäischen "Eras"-Tour. In die Choreografie baute die Künstlerin offenbar eine Hommage an ihren Freund ein. Umringt von Tänzern saß sie auf einer Zuschauertribüne und ahmte die charakteristische Bewegung der Kansas-City-Chiefs-Fans nach.

Trotz ihrer vollen Terminkalender und erfolgreichen Karrieren legen Taylor und Travis offenbar großen Wert darauf, genügend Zeit für Zweisamkeit zu schaffen. Erst vor wenigen Tagen genossen die Turteltauben ein romantisches Date am Comer See in Italien. Dort ließen sie es sich bei einem Dinner gut gehen. Auf den Fotos, die TMZ vorliegen, genoss das junge Paar die Zeit sichtlich. Immer wieder schauten sie sich verliebt an und hielten Händchen.

Getty Images Taylor Swift, Mai 2024

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

