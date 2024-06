Lala Kent hatte ihr erstes Mal mit einem The-Rock-Double

Immer wieder bekommen die Fans von Lala Kent (33) einen tiefen Einblick in ihr privates Leben – und dieses Mal geht es um nichts Geringeres als das erste Mal der Social-Media-Bekanntheit, eine "wirklich lustige Erfahrung", wie sie meint. Im "Give Them Lala"-Podcast verrät die Beauty, sie habe ihre Jungfräulichkeit an "diesen Mann verloren, der wirklich heiß war". Das Beste daran: "Sein Vater sah aus wie The Rock (52) [Dwayne Johnson]. Oh. Also sah er aus wie der Sprössling von The Rock", bemerkt sie ganz amüsiert.

Lala kann sich noch an weitere Details ganz genau erinnern: "Wir gingen in sein Schlafzimmer... Er hatte diese seltsame Sache mit dem Rot, weil die Lichter rot waren." So habe er die Stimmung einstellen wollen, ebenso mit etwas Musik. Während ihres Akts lief Lil Waynes (41) Song "Lollipop", erinnert sie sich. Im Großen und Ganzen sei es eine "tolle Erfahrung" gewesen, doch trotzdem sei sie danach in Tränen ausgebrochen: "Ich fühlte mich einfach sehr emotional wegen der Tatsache, dass ich gerade etwas getan hatte." Insgesamt waren die Familienmutter und ihr damaliger Freund rund drei Jahre zusammen. Als Lala ungefähr 20 Jahre alt war, trennten sie sich jedoch.

Das ist nun rund 13 Jahre her. Mittlerweile ist die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit 33 Jahre alt und Mutter einer Tochter, die aus der Beziehung mit Ex-Mann Randall Emmett hervorgeht. Doch schon in wenigen Monaten wird Lala ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Dieses wird jedoch ohne Vater aufwachsen, da Lala dieses Mal mithilfe eines Samenspenders schwanger wurde – doch darüber ist die Blondine wohl überaus froh. "Der beste Part meines Babys ist, dass der Vater nicht existiert", betonte sie bei "Amazon Live" .

Getty Images Dwayne Johnson im März 2023

Instagram /lalakent Schwangere Lala Kent mit ihrer Tochter, Juni 2024

