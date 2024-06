Mitten im Streit: Ex von Mel B. reist mit Tochter nach UK!

Seit ihrer Scheidung im Jahr 2017 liefern sich Mel B. (49) und Stephen Belafonte (49) einen erbitterten Rosenkrieg – inklusive Streit um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Tochter Madison. Derzeit lebt die Zwölfjährige bei ihrem Vater in den USA. Nun wird das Vater-Tochter-Duo erstmals in Großbritannien, der Heimat des ehemaligen Spice Girls, abgelichtet. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Filmproduzenten und die Teenagerin auf einem Grundstück außerhalb Londons. Gut gelaunt und mit breitem Lächeln spielen sie mit Hunden, Enten und Ziegen im Garten. Doch wird es auch zum Besuch bei Mama Mel kommen?

Wie ein Informant gegenüber Mirror verriet, wolle Stephen seine Tochter bei Mel "absetzen" – die Sängerin habe jedoch kein Interesse an einem Gespräch mit ihm. Eigentlich kein Wunder, denn derzeit läuft Stephens Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau. Wie Page Six vor wenigen Wochen berichtete, fordert der Filmproduzent knapp 4,6 Millionen Euro Entschädigung von der Musikerin. Laut dem US-Amerikaner habe Mel ihn in "schwere seelische Bedrängnis gebracht" und sie habe seinen Ruf zerstören wollen.

Im Jahr 2017 ging die Musikerin mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann an die Öffentlichkeit. Der Filmproduzent habe sie emotional und körperlich missbraucht. In ihrem Buch "Brutally Honest" dokumentierte sie die schrecklichen Ereignisse, die sie während der zehnjährigen Ehe erlebt haben soll. Auch heute, sieben Jahre nach der Trennung, leide die Sängerin immer noch unter Panikattacken und einer posttraumatischen Belastungsstörung, wie sie kürzlich während eines Auftritts bei Loose Women preisgab.

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte mit ihren Kindern, im Jahr 2015

Getty Images Mel B. im November 2023

Wie findet ihr es, dass Stephen mitten im Rechtsstreit mit Madison nach Großbritannien reist?



