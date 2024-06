Nach Motorradunfall: Wie gestaltet Nina Dobrev ihren Alltag?

Bei einem Motorradunfall im vergangenen Mai zog sich Nina Dobrev (35) mehrere Verletzungen an ihren Beinen zu. Aber wie geht es der Schauspielerin mittlerweile damit? Das teilt sie jetzt mit ihren Fans auf Instagram! In ihrer Story veröffentlicht sie eine Reihe von Schnappschüssen, die sie während ihrer Genesungsphase zeigen – meistens liegend und mit einer Schiene um ihr Knie. Dazu schreibt Nina: "Falls ihr euch gefragt habt, was ich so gemacht habe. Essen. Schlafen. CPM-Gerät. Physiotherapie. Wiederholen."

Und obwohl das nach einem ewigen Kreislauf klingt, der vermutlich nach einer Weile langweilig wird, konnte der Vampire Diaries-Star erst kürzlich ein bisschen Abwechslung hineinbringen: Nina hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem Unfall! Bei "The Talk" gab sie den Zuschauern bereits einen kleinen Einblick in ihren Heilungsprozess – und erklärte, welche Art von Verletzungen sie sich zugezogen hatte: "Ich hatte eine Knieoperation – ich habe eine riesige Schiene bekommen. Ich kann noch nicht wirklich alleine laufen... Ich hatte einen Kniebruch sowie eine ACL-Reparatur und einen Meniskusschaden", erzählte sie.

Zudem schilderte die 35-Jährige, wie es überhaupt zu dem Unfall kam: Sie sei das erste Mal Dirtbike gefahren und habe die Kontrolle verloren. "Das Motorrad flog, aber zum Glück ist es nicht auf mich gefallen, was laut dem Arzt viel schlimmer gewesen wäre", offenbarte Nina und fügte hinzu: "Aber als ich gelandet bin, bin ich auf einem Bein gelandet, gerade, und mein Knie ist einfach umgeknickt." Das habe dafür gesorgt, dass sie im Krankenhaus gelandet sei – aus dem sie sich dann bei ihren Followern im Netz gemeldet hatte. "Ich bin okay, aber es wird ein langer Weg der Genesung vor mir liegen", hatte sie damals geschrieben.

Nina Dobrev bei der amfAR Gala im Juli 2021

Nina Dobrev im Mai 2024

