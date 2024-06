Premiere ihrer Doku: Céline Dion mit Sohn auf Red Carpet

Céline Dion (56) strahlt gemeinsam mit ihrem Sohn Rene-Charles Angelil auf dem roten Teppich! Anlässlich der Premiere ihres neuen Dokumentarfilms "I Am: Céline Dion" kehrte die Sängerin zusammen mit ihrem Sohnemann zurück auf den roten Teppich. Die Veranstaltung fand in der Alice Tully Hall in New York City statt. Lässt man den Überraschungsauftritt bei den Grammy Awards dieses Jahr beiseite, war dies der erste große Auftritt der Kanadierin seit Anfang 2020. In der Doku spricht die Musikerin über ihre Krankheit und gibt ehrliche, ungeschönte Einblicke in ihr Leben.

Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom – die neurologische Erkrankung führt zu einer allmählichen Muskelverspannung, insbesondere am Rumpf sowie am Bauch. Doch davon möchte sich die 56-Jährige nicht unterkriegen lassen, denn schließlich hat sie drei Kinder, die auch schon den Vater verloren haben. "Irgendwann konnte ich kaum noch gehen, und mir fehlte sehr viel Leben. Meine Kinder begannen, das zu bemerken. Ich dachte mir: 'Okay, sie haben schon einen Elternteil verloren. Ich will nicht, dass sie Angst haben'", betonte sie im Gespräch mit People. René Angélil (✝73), der langjährige Ehemann der "I'm Alive"-Interpretin, war 2016 an Speiseröhrenkrebs gestorben.

Trotz seines Todes fühlt sich Céline nach wie vor mit ihrem René verbunden, wie sie im People-Interview erklärte: "Ich bin immer noch mit René verheiratet. Er ist immer noch mein Ehemann." Céline hatte ihren späteren Ehemann im Alter von zwölf Jahren kennengelernt – der Musikproduzent war zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt gewesen. Die beiden verliebten sich und traten 1994 in der Notre-Dame-Basilika in Montreal vor den Traualtar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images René Angélil und Céline Dion im Juni 2006

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Céline Dions Look auf dem roten Teppich? Fantastisch! Sie sieht klasse aus. Mir gefällt ihr Look eher weniger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de