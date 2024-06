"Seine Granny": Leyla Lahouar nimmt graue Haare mit Humor!

Leyla Lahouar (28) hat eine erschreckende Entdeckung gemacht. In einem Video auf Instagram stellt sie fest, dass sie bereits zwei graue Haare hat. Aus ihrem strengen Zopf blitzen tatsächlich kleine graue Stellen hervor. "Leyla wird alt!", stellt Mike Heiter (32) ganz trocken fest. Die Influencerin ist daraufhin sofort um ihre Beziehung besorgt. "Du brauchst doch so einen Jungspund und nicht so eine alte Oma!", scherzt sie gegenüber ihrem Freund. Doch der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner kann seine Liebste beruhigen: "Ich lieb dich auch mit grauen Haaren!"

Damit kann sich die 28-Jährige abfinden. "Dann bin ich jetzt halt seine Granny", schreibt sie zu dem Clip. Leylas Fans finden den Umgang der beiden Realitystars zuckersüß und freuen sich, so einen privaten Einblick in die Beziehung zu bekommen. "Jackpot! Dann weißt du, dass er dich auch in 20 Jahren noch lieben wird", kommentiert ein User unter ihrem Post. Ein anderer fühlt mit der Ex on the Beach-Bekanntheit und verkündet: "Willkommen im Klub der Grauen!"

Momentan befinden sich Mike und Leyla im Urlaub auf Mykonos und genießen die Zeit zu zweit. Aus ihrem Hotel auf der griechischen Insel posteten die zwei Spaßvögel kürzlich einen gewagten Schnappschuss im Netz. Darauf stand die Beauty oberkörperfrei vorm Spiegel, während der 32-Jährige ihre Brüste festhielt. Das Foto kam nicht bei allen Fans gut an. "Geht absolut nicht. Was soll daran so toll sein? [...] Dieses Verhalten ist eine absolute Blamage", regte sich ein Follower auf.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Mikes Reaktion auf Leylas graue Haare? So süß! Er liebt sie echt. Ich finde seine Schmei­che­lei etwas übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de