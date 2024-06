Brust-Grapscher-Foto: Mike Heiter und Leyla empören Fans

Hätte dieses Bild lieber privat bleiben sollen? Seit dem diesjährigen Dschungelcamp machen Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) mit ihrer Romanze auf sich aufmerksam. Ihren Fans gewähren die zwei Realitystars dabei immer wieder ganz tiefe Einblicke in ihre Liebe – ist dieses Foto etwa nun zu viel des Guten? Ein aktueller Schnappschuss, auf dem Mike und Leyla oberkörperfrei vor einem Spiegel posieren, während der TV-Casanova die Brüste seiner Liebsten umfasst, sorgt für Furore. "Muss so ein Bild sein?" oder auch "Geht absolut nicht. Was soll daran so toll sein? [...] Dieses Verhalten ist eine absolute Blamage", empören sich die User auf Instagram.

Einige Fans des Paars feiern das Bild aber! "Ich weiß nicht, was ihr alle habt, ich liebe dieses Bild, ich finde das so geil", "Ihr zwei seid der Hammer" und "Ich finde es sehr ästhetisch, ist doch ein wunderschönes Foto", schwärmen sie. Mike und Leyla scheinen ihren Beitrag zumindest nicht allzu ernst zu nehmen. "Falsche Brüste, aber echte Liebe", schreiben die Turteltauben zu dem Bild.

Offenbar kann es zwischen Mike und Leyla aktuell auch gar nicht besser laufen – die zwei planen sogar schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Das antwortete Mike auf Instagram, als er gefragt wurde, was denn ihr nächster Plan sei: "Dass wir jetzt so schnell wie möglich zusammenziehen."

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2024

