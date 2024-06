Wegen Anklage? Lauren Goodger wirkt verzweifelt auf Fotos

Lauren Goodger (37) musste sich vor wenigen Tagen vor Gericht verantworten: Der The Only Way Is Essex-Star wurde wegen unerlaubter Werbung für nicht genehmigte Investitionen angezeigt. Nun wurde die Beauty erstmals nach der Vorladung vor dem Richter gesichtet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirkt die Medienpersönlichkeit sichtlich angespannt, während sie einen Anruf beantwortet. Unter anderem verbirgt die gebürtige Britin ihr Gesicht in ihren Händen und schaut starr in die Ferne. Ob dies etwa mit dem Prozess zu tun hat?

Neben Lauren wurden einige weitere Influencer verklagt. Ihnen wird vorgeworfen, Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von hochriskanten Anlagen gegeben zu haben, bei denen 80 Prozent der Kunden ihr investiertes Geld verlieren. Falls die 37-Jährige für schuldig befunden wird, könnte ihr und den Beteiligten eine Haftstrafe von zwei Jahren drohen. Bislang äußerte sich die ehemalige Dancing on Ice-Bekanntheit nicht öffentlich zu den Schlagzeilen.

Das Verfahren bereitet der ehemaligen Celebrity Big Brother"-Kandidatin besonderen emotionalen Stress – vor allem wegen der Furcht um Tochter Larose. Das deutet ein Insider gegenüber OK! an. "Lauren hat große Sorgen, dass sie tatsächlich ins Gefängnis kommen könnte. Sie will nicht, dass Larose das durchmacht und von jemand anderem aufgezogen wird. Das ist ihr schlimmster Albtraum", erklärt die Quelle gegenüber dem Magazin.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und ihre Tochter Larose, April 2024

