Firerose soll Billy Ray Cyrus um Versöhnung gebeten haben

Billy Ray Cyrus (62) und seine Noch-Ehefrau Firerose stehen derzeit im Zentrum eines skandalösen Scheidungskampfes. Der Sänger behauptet nun, die Australierin habe ihm wenige Tage nach dem Einreichen der Scheidung einen bestürzten Liebesbrief geschickt, in dem sie um eine Versöhnung gebeten habe. "Ich vermisse dich mehr, als ich in Worte fassen kann, Baby. Bitte lass uns das klären und aus dieser höllischen Erfahrung nur noch enger zusammenrücken", steht in dem Brief, den Billys Team an Page Six weiterleitete. Und weiter: "Ich brauche dich. Ich liebe dich. Es tut mir so leid." Ein Foto der Notiz liegt der Quelle ebenfalls vor.

Der Brief sei aber nicht der einzige Versuch der 35-Jährigen gewesen, ihren Mann zurückzugewinnen. Dem Medium liegt auch eine lange Textnachricht vor, in der sie ihn bittet, ihren Streit beizulegen. "Ich bete mit meiner ganzen Seele, dass wir uns heute wiederfinden können. Ich fühle mich komplett verloren und vermisse dich mehr, als ich es erklären kann", schreibt sie unter anderem darin. Firerose zufolge verlor sie sogar rund zwei Kilogramm an Körpergewicht aufgrund des Stresses der bevorstehenden Scheidung. Mit rührenden Worten bettelt sie Billy an, sie nicht zu verlassen. "Ich will nicht ohne dich leben. Bitte gib mir eine Chance, das richtigzustellen. [...] Ich brauche meinen Helden zurück."

Obwohl Firerose offenbar mit aller Kraft versucht hatte, die Beziehung zu retten, erhob sie laut People kurz danach schwerwiegende Vorwürfe gegen Billy Ray. In einer Gegenscheidungsklage beschuldigte die Sängerin ihren Noch-Mann des "extremen verbalen, emotionalen und psychischen Missbrauchs" und behauptete, er habe ein Problem mit dem Konsum von Marihuana, wodurch er "unberechenbar und sprunghaft" sei. Besonders schockierend: Billy habe die Scheidung nur einen Tag vor Firerose' geplanter, vorbeugender doppelter Mastektomie eingereicht.

Billy hingegen reagierte auf die beschuldigenden Aussagen seiner Noch-Frau, indem er ebenfalls juristische Maßnahmen ergriff. Ein Insider verriet gegenüber People, dass der Sänger glaubt, Firerose habe ihn aus finanziellen Gründen geheiratet. Angeblich habe sie unbefugt rund 90.000 Euro von seinem Geschäftskonto ausgegeben, was zur Folge hatte, dass Billy eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirkte. Der "Achy Breaky Heart"-Sänger wollte somit verhindern, dass Firerose weiterhin an sein Geld kommt.

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose im November 2022

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus mit seiner Verlobten Firerose

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

