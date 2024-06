Im Ehedrama: Jennifer Lopez genießt Italien-Urlaub alleine

Was ist wirklich an den Krisengerüchten um Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) dran? Schon seit einigen Wochen beschäftigt die Fans des einstigen Power Couples nur eins: Steht schon bald die Scheidung der beiden vor der Tür? Dass es überhaupt im Hause Lopez-Affleck kriselt, befeuern nun aktuelle Schnappschüsse der "On the Floor"-Interpretin. Aufnahmen, die TMZ vorliegen, zeigen, wie J.Lo gemeinsam mit ein paar Freunden ihren Urlaub unter der italienischen Sonne zu genießen scheint. Von Sorgen um ihre zerbröckelnde Ehe ist dabei nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil sogar: In dem kurzen Clip wirkt die Musikerin überraschend glücklich und relaxt.

Mehrere Aufnahmen zeigen unter anderem, wie die 54-Jährige eine Treppe hinuntersteigt, um anschließend auf ein Boot zu steigen. Dabei setzt die gebürtige New Yorkerin mal wieder vor allem eins perfekt in Szene: ihren Body. In einem knallgelben Zweiteiler, bestehend aus einem knappen Bandeau-Top und dazu passenden, kurzen Shorts mit Stickmuster präsentiert sie den Paparazzi ihren durchtrainierten Körper. Doch scheint auf den Bildern nicht nur von ihrem Liebsten Ben jede Spur zu fehlen – auch die restliche Familie von Jennifer ist auf dem Solo-Trip nicht mit von der Partie. Offenbar gönnt sie sich inmitten der zahlreichen Gerüchte rund um ihre Ehe mit dem "Batman"-Darsteller einfach mal etwas Zeit mit ihren Freunden abseits des ganzen Trubels.

Dass sich das Hollywood-Paar ohne den jeweils anderen in der Öffentlichkeit präsentiert, passiert nicht zum ersten Mal. Erst am vergangenen Vatertag in den USA wurde Ben ohne Jennifer gesichtet. Statt den Tag mit seiner Ehefrau zu verbringen, erwischten Paparazzi den Filmstar laut US-Medien vor dem Haus einer anderen Frau: dem seiner Ex Jennifer Garner (52). Während das zunächst Wellen geschlagen hatte, zerschlug J.Lo höchstpersönlich jegliche Spekulationen um eine Krise. Noch am selben Tag widmete sie ihrem Liebsten in ihrer Instagram-Story einen liebevollen Vatertags-Post. Zu einem Bild von ihm schrieb sie nur: "Unser Held".

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

