Missbrauch: Billys Anwälte reagieren auf Fireroses Klage!

Billy Ray Cyrus (62) und Firerose wirkten einst so verliebt – davon ist nun nicht mehr viel übrig. Denn die beiden lassen sich scheiden und liefern sich aktuell einen Rosenkrieg mit heftigen Vorwürfen. So klagte die Sängerin ihren Noch-Ehemann sogar wegen sexuellem Missbrauchs an. Nun reagieren die Anwälte von Miley Cyrus' (31) Vater auf die Anschuldigungen. "Wenn Herr Cyrus sich wirklich der Anschuldigungen schuldig gemacht hat, die Frau Hodges in ihren Schriftsätzen vorbringt, dann ist es kaum zu erklären, warum sie zurückkehren wollte, um mit ihm zu leben. Außerdem hat sie ihn gebeten, ihr die Chance zu geben, ihm alles zu erklären", heißt es in einem Statement gegenüber Us Magazine.

Laut Billys Rechtsbeistand würden sich Fireroses Vorwürfe nicht mit ihrem Handeln decken. So soll sie ihn nämlich um Geld betrogen haben, weswegen der Country-Star die Scheidung einreichte. Und ehe sie ihren Gatten des Missbrauchs beschuldigte, flehte sie diesen angeblich an, sie wieder zurückzunehmen. "Die Behauptungen, die Frau Hodges in ihrer Antwort und Gegenklage aufstellt, sind besonders verwirrend und in ihrem Wahrheitsgehalt verdächtig, da sie Herrn Cyrus nur zwei Tage, nachdem er seine Schriftsätze zur Auflösung seiner Ehe eingereicht hatte, anflehte, ihr zu vergeben und sie zurückzunehmen", erklärten die Juristen weiter.

Erst im vergangenen November wirkte zwischen Billy und Firerose noch alles total rosig. Nach einer Blitzverlobung gaben sie sich schließlich das Jawort. Nur wenige Monate später platzte die Liebesblase jedoch. Billy reichte die Scheidungspapiere ein – so behauptet er, dass seine Noch-Ehefrau ungefragt seine Kreditkarte mit extrem hohen Beträgen belastet habe. Deswegen beantragte der 62-Jährige sogar eine einstweilige Verfügung gegen sie.

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und seine Freundin Firerose im September 2022

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose, 2023

