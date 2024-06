Mit oder ohne Ben? Jennifer Lopez plant ihren Sommerurlaub!

Jennifer Lopez (54) sagte kürzlich ihre große "THIS IS ME...LIVE"-Tour ab. Jetzt verrät ein Insider gegenüber People, was sie mit der neu gewonnenen Zeit vorhat: Die Sängerin plant ihren diesjährigen Sommerurlaub! Nähere Details, wie beispielsweise ihr Reiseziel, sind allerdings nicht bekannt – auch nicht, ob ihr Mann Ben Affleck (51) inmitten der Krisengerüchte dabei sein wird. Denn auch wenn es immer wieder Hinweise gibt, dass zwischen den beiden alles in Ordnung ist, sind die Spekulationen, dass eine Trennung bevorsteht, weiterhin nicht aufzuhalten.

Gerade erst entfachte der Kauf eines XXL-Wohnwagens seitens Ben weitere Mutmaßungen darüber, dass das Paar Probleme haben könnte. Steht das aber vielleicht doch nicht im Zusammenhang damit, dass er Zeit allein verbringen will, sondern vielmehr Sommerpläne mit seiner Frau schmiedet? Immerhin zeigten Fotos, die Daily Mail vorliegen, dass der silberfarbene Camper der Marke Airstream in der Einfahrt des "Gone Girl"-Darstellers definitiv genug Platz für seine ganze Familie bietet. Es könnte also sein, dass Ben seine Kinder, J.Lo sowie ihre Kinder einpacken und ein bisschen mit ihnen herumreisen möchte.

Damit ist die "On The Floor"-Interpretin bestimmt auch einverstanden, denn wie Live Nation mit einem offiziellen Statement erklärte, sagte J.Lo ihre Tour ab, "um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein". Die 54-Jährige betonte außerdem in ihrem Newsletter On The JLo, dass die Entscheidung für sie unausweichlich war. "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre", schrieb sie dort.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

