Nach ihrer Hochzeit: Billy und Naomi Watts turteln in Mexiko

Billy Crudup und Naomi Watts (55) hatten sich vergangenes Jahr in einer einfachen Zeremonie das Jawort gegeben – vergangene Woche besiegelten sie ihre Liebe erneut bei einer großen Feier in Mexiko. Derzeit genießen die Schauspieler ihre Flitterwochen in Tulum und zeigen dabei ungeniert ihre Zuneigung füreinander. Bei einem Strandbesuch am Donnerstag wurde das Paar dabei abgelichtet, wie es innig im Meer planschte und sich leidenschaftlich küsste. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, schien es fast so, als würden sie die berühmte Kussszene von Burt Lancaster und Deborah Kerr aus dem Film "Von hier bis in alle Ewigkeit" von 1953 nachspielen. Dabei konnten die Turteltauben gar nicht die Hände voneinander lassen und schienen so verliebt wie am ersten Tag.

Für ihre Strandoutfits setzten Naomi und Billy auf entspannte Eleganz. Die Schauspielerin trug einen hochgeschnittenen, orange-gemusterten Bikini, ergänzt durch eine Sonnenbrille und einen breiten Strohhut. Billy hielt es leger in schwarzen Shorts und einem dunklen T-Shirt. Ihre zweite Hochzeitszeremonie fand in Mexiko-Stadt im Kreise von Familie und Freunden statt, darunter prominente Gäste wie Nicole Kidman (56) und Isla Fisher (48). Naomis Bruder Ben teilte Videos der opulenten Feierlichkeiten in den sozialen Medien.

Die Braut strahlte dabei in einem eleganten, ärmellosen, cremefarbenen Kleid, während ihr Liebster einen klassischen schwarzen Anzug trug. Naomis Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Liev Schreiber (56), Sasha und Kai, sowie Billys Sohn William aus seiner Beziehung mit Mary Louise Parker, waren Teil der Feierlichkeiten. Naomi und Billy hatten sich 2017 am Set der Netflix-Serie "Gypsy" kennengelernt – rund ein Jahr nach ihrer Trennung von Liev. Seitdem gelten sie als Hollywood-Traumpaar.

Schon im vergangenen Jahr schwärmte ein Insider von der Beziehung der beiden. "Ihre Beziehung ist eine Liebesgeschichte. Sie haben eine unglaubliche Chemie", sagte er im Interview mit People. Damals wurde deutlich, wie sehr Billy es schaffte, Naomi immer wieder zum Lachen zu bringen. Auch ihre Freunde waren begeistert von dem Glück der Schauspielerin. "Sie hat Liebe und Glück verdient. Ihre Freunde freuen sich sehr für sie. Es ist die beste Nachricht, dass sie verheiratet sind", betonte die Quelle damals.

Billy Crudup and Naomi Watts, Januar 2024

Naomi Watts, Schauspielerin

Billy Crudup, Schauspieler

