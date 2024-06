Sophia Thomalla moderiert ab Juli neues Promi-Pool-Quiz!

Sophia Thomalla (34) dürfte den meisten TV-Fans vermutlich durch ihre Moderation von Dating-Formaten wie beispielsweise Are You The One? ein Begriff sein. Jetzt wagt sich die TV-Bekanntheit aber in neue Gefilde: Wie RTL nun in einer Pressemitteilung verkündet, wird die Moderatorin im Juli durch eine Quizshow leiten. "Die brandneue RTL-Game-Quizshow 'Splash! - Das Promi-Pool-Quiz', moderiert von Sophia Thomalla, ist die perfekte Abkühlung im deutschen Sportsommer. Am Mittwoch, den 24. und 31. Juli, jeweils um 20:15 Uhr, treten insgesamt 40 Prominente in acht Teams zu einem feuchtfröhlichen Wissensbattle an, bei dem echter Teamgeist, Schwarmintelligenz und keine Angst vor dem Sturz ins Wasser gefragt sind", heißt es in der Mitteilung. Die Stars müssen in zehn Spielrunden zwischen verschiedenen Multiple-Choice-Antworten wählen – wer falschliegt, wird von einem herabrollenden Riesenball in den Pool katapultiert und scheidet aus. Dem Gewinnerteam winkt eine Höchstprämie von 25.000 Euro.

Doch wer wagt den Sprung ins kalte Wasser? Für das Team "Aquafitness" gehen die Fußballtrainerin Nadine Angerer (45), der Ex-Kunstturner Philipp Boy (36), Handballer Pascal Hens (44), Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (43) und der ehemalige Bodybuilder Ralf Moeller an den Start. Sie treten unter anderem gegen das Team "Rosen" an, in dem ehemalige Die Bachelorette und Der Bachelor-Kandidaten wie Yeliz Koc (30), Michelle Gwozdz (30), Paul Janke (42), Filip Pavlovic (29) und Dominik Stuckmann (32) eine neue Seite an sich zeigen wollen.

Doch die Konkurrenz ist stark: Auch die "Poolboys", bestehend aus Max Bornmann, Yasin Mohamed (32) Tommy Pedroni (29), René Casselly und Serkan Yavuz (31) werden sicherlich alles geben, um zu gewinnen. Zudem wird das Team "Moderation" in Form von Angela Finger-Erben (44), Mareile Höppner (47), Gülcan Kamps (41), Bella Lesnik und Frauke Ludowig (60) vermutlich auf viele Fragen eine Antwort haben.

Getty Images Ralf Moeller, Ex-Bodybuilder

Getty Images Mareile Höppner und Frauke Ludowig, Moderatorinnen

