Süß! Austin Butler gibt seiner Kaia bei Premiere einen Kuss

Seit mehr als zwei Jahren gehen der Schauspieler Austin Butler (32) und das Model Kaia Gerber (22) als Paar gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch bei der Premiere von Austins neustem Film "The Bikeriders" kommt es nun zu einem niedlichen Moment: Wie ein Clip, der aktuell auf Instagram viral geht, zeigt, bahnt sich der Hottie seinen Weg durch die Menge zu seiner Liebsten, um ihr dann einen zärtlichen Kuss zu geben.

Trotz zwei Jahren Beziehung und zahlreichen gemeinsamen Auftritten auf dem Red Carpet ist über die Liebe des 32-Jährigen und seiner zehn Jahre jüngeren Freundin kaum etwas bekannt. In einem Interview mit WSJ. Magazine verriet Kaia bereits, warum sie öffentlich nicht über ihr Liebesglück mit Austin reden will. "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind", erklärte die Tochter von Cindy Crawford (58). Daher sei ihr ihr Liebesleben heilig und sie versuche es, so geheim wie möglich zu halten.

Vor seiner Beziehung mit Kaia war Austin etwa zehn Jahre lang mit der Schauspielerin Vanessa Hudgens (35) zusammen, bis sie sich schließlich 2020 trennten. Während der "Elvis"-Darsteller nach der Trennung mit Kaia sein großes Glück fand, verliebte sich auch die einstige High School Musical-Darstellerin wieder neu: Im November 2020 wurden Vanessa und Baseballspieler Cole Tucker (27) erstmals miteinander in Verbindung gebracht, Ende vergangenen Jahres gaben sich die Turteltauben sogar das Jawort. Aktuell erwarten Vanessa und Cole ihr erstes gemeinsames Kind.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Aufnahmen der beiden? Richtig süß! Na ja, so besonders finde ich den Kuss nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de