Stichelt Vanessa Hudgens etwa gegen ihren Ex Austin Butler?

Diese Stichelei konnte sie sich anscheinend nicht verkneifen. Fast zehn Jahre waren Vanessa Hudgens (35) und Austin Butler (32) gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie sich schließlich 2020 trennten. Heute ist die Schauspielerin für das Liebes-Aus dankbar, wie sie in dem Podcast "She Pivots" deutlich macht: So betont Vanessa, dass ihre Trennung sie dazu brachte, "alles neu zu überdenken" und dass ihr Charakter "aus meinen Trennungen entstanden ist". Zudem stellt die High School Musical-Darstellerin klar, dass das Scheitern ihrer Beziehung mit Austin sie zu "der richtigen Person geführt hat, für die ich so dankbar bin. Denn er ist einfach der hilfsbereiteste und verständnisvollste Mensch, den ich je getroffen habe."

Gemeint ist der Baseballspieler Cole Tucker (27): Im November 2020 wurden er und Vanessa erstmals miteinander in Verbindung gebracht, Ende vergangenen Jahres gaben sich die Turteltauben sogar das Jawort. Ihr gemeinsames Leben als Ehepaar genießen Cole und Vanessa seitdem in vollen Zügen. "Ich könnte nicht glücklicher sein – wirklich", schwärmte die "Spring Breakers"-Darstellerin erst kürzlich in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Doch auch Austin scheint nach der Trennung von Vanessa endlich die Richtige gefunden zu haben: Seit etwa zwei Jahren gehen der Schauspieler und das Model Kaia Gerber (22) gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebe zueinander wollen die beiden Berühmtheiten aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten – und zwar aus einem bestimmten Grund! "Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass so wenig in meinem Leben privat ist", erklärte die Tochter von Cindy Crawford (58) gegenüber WSJ. Magazine.

Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022

Kaia Gerber und Austin Butler auf einer Gala

