Tour ohne Publikum? Justin-Timberlake-Fans verkaufen Tickets

Justin Timberlake (43) sitzt gerade ganz schön in der Klemme. Der Sänger wurde vor wenigen Tagen wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, mittlerweile aber wieder freigelassen. Das bedeutet allerdings nicht, dass der "Mirrors"-Interpret nun fein raus ist. Sein nächster Gerichtstermin ist bereits für Ende Juli datiert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich Justin allerdings gerade auf seiner Tour. Die Fans befürchten jetzt, dass die Konzerte ihres Idols abgesagt werden könnten. Einige wollen den Musiker aber auch gar nicht mehr live sehen! "Kann ich eine Rückerstattung für meine vier Justin-Timberlake-Tickets für die Show am Freitag in Chicago bekommen? Niemand will einen betrunkenen Fahrer unterstützen, der unschuldige Menschen getötet haben könnte", schreibt beispielsweise ein Fan auf Social Media, wie The Sun berichtet.

Auf Instagram gehen die Meinungen über Justins Fehltritt weit auseinander. Einige seiner Fans stärken dem 43-Jährigen den Rücken und können offenbar über sein Vergehen hinwegsehen. "Kannst du die Konzerte bitte nicht absagen? Ich warte bereits seit sechs Monaten", "Wir sind für dich da, Justin! Jetzt und immer. Gemeinsam werden wir das durchstehen" und "Du hast meine bedingungslose Unterstützung", lauten nur drei von so einigen mutmachenden Kommentaren. Viele machen ihrem Ärger allerdings auch Luft. "Ich war ein großer Fan, aber du hättest jemanden überfahren können. Ich bin kein Fan mehr", "Ich bin enttäuscht von dir" und "Wie ist es im Gefängnis?", heißt es an der weniger begeisterten Fan-Front. Ein Informant beteuerte gegenüber dem Magazin, dass sich Justins Fans keine Sorgen machen müssen. Der "Can't Stop the Feeling"-Interpret habe laut seiner Aussage nicht vor, die Konzerte abzusagen.

Wie ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Page Six verriet, war Justins Fehltritt offenbar keine Ausnahme. Demnach habe der Musiker schon das eine oder andere Mal zu tief ins Glas geschaut. "Er hat ein echtes Alkoholproblem, eine Menge Gras – aber ein großes Alkoholproblem, und er hat es jahrelang versteckt und vertuscht", enthüllte der Tippgeber.

Getty Images Justin Timberlake beim TV-Live-Event "Celebrating America" im Januar 2021

Getty Images Polizeitfoto von Justin Timberlake, 2024

