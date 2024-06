Zehnter Monat: Jasi_xx3 präsentiert stolz ihre Babykugel!

Die Social-Media-Bekanntheit Jasi_xx3 (21) befindet sich aktuell in ihrer dritten Schwangerschaft. Erst im vergangenen Dezember verkündete die Blondine, dass sie und ihr Partner Mou nur sieben Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter erneut Nachwuchs erwarten. Mittlerweile ist sie bereits im zehnten Monat angekommen. Wie groß ihre Babykugel zu diesem Zeitpunkt ist, zeigt sie ihren Fans in einem neuen Video-Clip auf YouTube. Zu Beginn steht Jasi in einem eng anliegenden schwarzen Kleid mit dem Rücken zur Kamera. Als sie sich dreht, kommt ihr XXL-Bauch zum Vorschein, den sie stolz mit einem Lächeln im Gesicht präsentiert und mit den Händen streichelt.

Allzu lang wird der kleine Bauchzwerg also nicht mehr auf sich warten lassen. Wie sie vor wenigen Wochen in einer Q&A-Runde auf Instagram bekannt gab, könne sich das Paar schon Anfang Juli über seinen Nachwuchs freuen: "Am 03.07. ist der voraussichtliche Entbindungstermin." Wenig später verkündeten Jasi und Mou dann auch, ob sie einen Jungen oder eine weitere Tochter erwarten – und es wird ein Mädchen, wie sie bei ihrer Gender-Reveal-Party mit rosafarbenen Luftballons und pinkem Konfetti deutlich zeigten.

Anfang Juni verbrachte Jasi mit ihren drei Liebsten noch einen letzten Urlaub als vierköpfige Familie. Die Reise führte sie nach Kroatien, wie die 21-Jährige auf Instagram berichtete. Noch immer postet sie niedliche Fotos, auf denen sie hochschwanger in einem Bikini mit Mou am Strand posiert, der sie liebevoll von hinten umarmt und ihren Bauch hält.

Anzeige Anzeige

YouTube / jasi_xx3 Infleuncerin Jasi_xx3, im zehnten Schwangerschaftsmonat

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Infleuncerin Jasi_xx3 und ihr Partner Mou

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jasi so viele Details ihrer Schwangerschaft im Netz teilt? Ich finde, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ich finde es toll, dass sie ihre Schwangerschaft mit ihren Fans teilt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de