Billy Ray Cyrus ist froh über die Scheidung von Firerose!

Billy Ray Cyrus (62) macht derzeit mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Der Vater von Miley Cyrus (31) reichte Ende Mai nach nur sieben Monaten Ehe klammheimlich die Scheidung von seiner Frau Firerose ein. Seitdem macht sich das Ex-Paar gegenseitig schwere Vorwürfe. Wie ein Insider nun gegenüber People berichtet, ist der Sänger mehr als froh, diesen drastischen Schritt gewagt zu haben. "Seine Instinkte waren die ganze Zeit über richtig", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Er glaubt, dass sie ihn nur aus finanziellen und anderen Gründen geheiratet hat. Er ist überzeugt, dass sie ihn nicht aus Liebe geheiratet hat."

Wie unter anderem TMZ berichtet, wirft Billy Ray seiner Ex vor, dass sie ohne sein Wissen und Einverständnis seine Karten benutzt und damit insgesamt 37 unberechtigte Abbuchungen getätigt haben soll. Dadurch habe sie rund 90.437 Euro ausgegeben – ohne seine Erlaubnis. Daher hat der Musiker das Gericht gebeten, einen Dringlichkeitsantrag zu genehmigen, der die Countrysängerin zukünftig daran hindern soll, sein Geld auszugeben. Firerose stritt die Vorwürfe jedoch ab und behauptete, dass sie seine Kreditkarte benutzen durfte.

Kurz darauf reichte die Blondine eine Gegenscheidungsklage ein, in der sie ihrem Ex des "extremen verbalen, emotionalen und psychologischen Missbrauchs" beschuldigte und zudem angab, dass ihr Ex-Mann viel Marihuana rauche und dadurch "unberechenbar und sprunghaft" sei. Billy Rays Anwälte reagierten bereits auf die schweren Vorwürfe und nannten sie haltlos. "Wenn Herr Cyrus sich wirklich der Anschuldigungen schuldig gemacht hat, die Frau Hodges in ihren Schriftsätzen vorbringt, dann ist es kaum zu erklären, warum sie zurückkehren wollte, um mit ihm zu leben. Außerdem hat sie ihn gebeten, ihr die Chance zu geben, ihm alles zu erklären", lautete ein Statement gegenüber Us Magazine.

Getty Images Billy Ray Cyrus, Sänger

Getty Images Firerose, Sängerin

