Der "Die Tribute von Panem"-Star Donald Sutherland ist tot

Ein trauriger Tag für die Schauspielwelt. Donald Sutherland (88) ist verstorben. Der Filmstar, der unter anderem durch seinen Rollen in "Die Tribute von Panem" und "Stolz und Vorurteil" bekannt war, starb im Alter von 88 Jahren. Das berichtet sein Sohn Kiefer Sutherland (57) nun auf X. "Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. [...] Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen", schreibt er in einem emotionalen Post.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de