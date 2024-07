Schauspieler Donald Sutherland (†88) wurde eingeäschert

Vor wenigen Wochen hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland (✝88) war gestorben. Wie aus der kürzlich veröffentlichten Sterbeurkunde, die unter anderem Daily Mail vorliegt, hervorgeht, wurde Donald nun eingeäschert: Demnach wurde die Kremation im Van Orsdel Crematory in Miami durchgeführt. Auch die Beerdigung wird laut dem Dokument in Miami stattfinden – wann genau, ist jedoch noch nicht öffentlich bekannt.

Die traurige Nachricht vom Tod des Die Tribute von Panem-Stars hatte sein Sohn Kiefer Sutherland (57) auf X veröffentlicht: "Schweren Herzens teile ich euch mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. [...] Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen." Danach meldeten sich zahlreiche Kollegen zu Wort und zollten dem Verstorbenen Tribut – so auch das Produktionsteam der berühmten Filmreihe. "Wir haben den nettesten Mann der Welt gebeten, den korruptesten, skrupellosesten Diktator zu spielen, den wir je gesehen haben. Donald Sutherlands schauspielerische Leistung war so groß, dass er eine weitere unauslöschliche Figur unter vielen anderen schuf, die seine legendäre Karriere prägten", hieß es in einem Statement auf Instagram.

Neben "Die Tribute von Panem" spielte Donald zu Lebzeiten in mehr als 200 Fernseh- und Kinofilmen mit, darunter "M*A*S*H", "Kelly's Heroes" und "Forsaken". Doch nach einem langen Leben im Fokus der Öffentlichkeit zog sich Donald einige Jahre vor seinem Tod aus dem Rampenlicht zurück. Zuletzt wurde er im Oktober 2019 abgelichtet: Damals hatte Donald eine Masterclass beim Festival Lumière in Lyon gegeben. Zwei Jahre später zeigte er sich im Rahmen der Critics' Choice Awards ein letztes Mal der Öffentlichkeit – allerdings nur über den Bildschirm: Aufgrund der COVID-19-Pandemie schaltete sich der Filmstar von zu Hause aus ein.

Getty Images Donald und Kiefer Sutherland im Februar 2016 in Los Angeles

Getty Images Donald Sutherland, Critics Choice Awards 2021

