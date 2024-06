Diese Stars nehmen Abschied von Donald Sutherland (†88)

Hollywood trauert um einen talentierten Schauspieler: Donald Sutherland (88) ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Zahlreiche Stars, Freunde und Wegbegleiter nehmen nun von dem "Die Tribute von Panem"-Star Abschied. Unter anderem meldet sich Frank Sinatras (✝82) Tochter Nancy Sinatra auf X zu Wort, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. "Das tut weh. Alles Gute, Donald Sutherland", schreibt die 84-Jährige. Auch der Marvel-Regisseur Joe Russo (52) nimmt Abschied: "Ruhe in Frieden, GOAT Donald Sutherland." Die Abkürzung GOAT steht für "Greatest of all time" – zu Deutsch also so viel wie "Der Großartigste aller Zeiten".

Neben Nancy und Joe bekunden noch viele weitere Promis ihr Beileid im Netz. Auch die Bestsellerautorin Margaret Atwood, der Regisseur Ron Howard (70) und der Schauspieler Henry Winkler (78) nehmen mit emotionalen Beiträgen Abschied von Donald. Außerdem verabschieden sich auch viele Fans von ihrem Idol. "Ruhe in Frieden, Donald. Niemand hätte Präsident Snow besser spielen können. Du bist eine Legende", schreibt ein Bewunderer in Anlehnung an Donalds "Die Tribute von Panem"-Rolle auf X.

Am Donnerstagabend gab Donalds Sohn Kiefer Sutherland (57) den Tod seines geliebten Vaters bekannt. Auf der Nachrichtenplattform X schrieb der kanadische Schauspieler: "Schweren Herzens teile ich euch mit, dass mein Vater – Donald Sutherland – verstorben ist." Donald wurde 88 Jahre alt. Im Laufe seiner Karriere stand er nicht nur für unzählige Projekte vor der Kamera, er wurde auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk.

Getty Images Joe Russo, Filmproduzent

Getty Images Schauspieler Donald Sutherland bei der "Die Tribute von Panem"-Premiere 2015

