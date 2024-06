"Die Tribute von Panem"-Crew zollt Donald Sutherland Tribut

Die Welt musste sich gestern von einem großen Hollywoodstar verabschieden: Donald Sutherland (88) ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Der kanadische Schauspieler feierte im Laufe seiner Karriere dank unzähliger Rollen große Erfolge – unter anderem in der berühmten Trilogie Die Tribute von Panem. Das Produktionsteam widmet Donald nun ein paar rührende Abschiedsworte. "Wir haben den nettesten Mann der Welt gebeten, den korruptesten, skrupellosesten Diktator zu spielen, den wir je gesehen haben. Donald Sutherlands schauspielerische Leistung war so groß, dass er eine weitere unauslöschliche Figur unter vielen anderen schuf, die seine legendäre Karriere prägten", heißt es in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Account der Filme.

Nachdem Donalds Sohnemann Kiefer Sutherland (57) die traurige Nachricht in der Öffentlichkeit bekannt gegeben hatte, meldeten sich unzählige Stars und bekundeten ihr Beileid. So schrieb unter anderem der Marvel-Regisseur Joe Russo (52) auf X: "Ruhe in Frieden, GOAT Donald Sutherland" – wobei die Abkürzung GOAT für "Greatest of all time" steht und zu Deutsch so viel wie "Der Großartigste aller Zeiten" bedeutet. Auch seine frühere Schauspielkollegin Jane Fonda (86) brachte ihre Trauer auf Social Media zum Ausdruck. "Ich bin fassungslos über die Nachricht, dass Donald Sutherland gestorben ist. Er war mein faszinierender Co-Star in 'Klute' und wir haben es geliebt, zusammenzuarbeiten", schrieb sie auf Instagram unter einem Erinnerungsfoto von Donald.

In den vergangenen Jahren zog sich der Golden Globe-Preisträger aus der Öffentlichkeit zurück. Das letzte Mal war Donald bei den Critics' Choice Awards im März 2021 zu sehen. Die Preisverleihung wurde allerdings aufgrund der damaligen COVID-19-Pandemie nur digital gefeiert, indem sich jeder Schauspieler von zu Hause aus zuschaltete.

ActionPress/ SIPA PRESS Donald Sutherland in "Hunger Games"

Getty Images Donald Sutherland, Critics Choice Awards 2021

